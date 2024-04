NFL Draft Grades 2024: Quão forte é a classe NFL Draft de 2024 e quais são os perfis das principais escolhas?

Tele Draft de 2024 da NFL está preparada para cativar fãs de futebol e franquias com uma classe particularmente forte, aclamada por seus excelentes zagueiros e jogadores habilidosos. Na vanguarda está Caleb Williams, da USCa dinamica Vencedor do Troféu Heisman 2022 conhecido por suas capacidades de dupla ameaça.

Quente em seus calcanhares está Marvin Harrison Jr. de Estado de Ohioum talento notável que poderia ter liderado os apanhadores de passes no draft de 2023, agora retornando como júnior para potencialmente se tornar o melhor wide receiver escolhido

Os 20 melhores candidatos na classe Draft da NFL deste ano

1. QB Caleb Williams, USC

Caleb Williams responde aos críticos de suas unhas e lábios pintados com momento de queda do microfone

Vencedor do Troféu Heisman de 2022, conhecido por seu jogo eletrizante como zagueiro de dupla ameaça. Williams é considerado um talento que altera a franquia, potencialmente digno da escolha geral número 1.

2. WR Marvin Harrison Jr., estado de Ohio

Com linhagem do Hall da Fama da NFL, Harrison combina tamanho, velocidade, força e um QI de futebol aguçado. Espera-se que ele seja um WR1 desde o dia em que for convocado.

3. QB Drake Maye, Carolina do Norte

Conhecido por seu braço forte, a tomada de decisões e o posicionamento da bola de Maye precisam ser melhorados. Ele continua sendo um dos principais candidatos com potencial para o primeiro turno e entre os 10 primeiros.

4. WR Malik Nabers, LSU

Excepcional na mudança de direção e na aceleração, Nabers é uma ameaça em campo aberto tanto no slot como no exterior.

5. T Joe Alt, Notre Dame

Alt combina tamanho, força e um alto QI no futebol, o que o torna uma provável escolha entre os 10 primeiros como futuro tackle de longo prazo.

6. WR Roma Odunze, Washington

Odunze se destaca até mesmo em uma unidade ofensiva talentosa e é visto como um potencial WR1, justificando uma escolha entre os 10 primeiros.

7. TE Brock Bowers, Geórgia

Embora um pouco menor, a versatilidade e o bloqueio confiável de Bowers fazem dele uma arma ofensiva definitiva com potencial All-Pro.

8. CB Cooper DeJean, Iowa

A versatilidade de DeJean permite que ele jogue de forma eficaz como cornerback, safety ou slot, caracterizado por excelente trabalho de pés e capacidade atlética.

9. DI Byron Murphy II, Texas

Um atacante versátil que se destaca tanto na defesa quanto no passe rápido, Murphy é projetado como um titular de impacto no primeiro round.

10. CB Quinyon Mitchell, Toledo

As métricas avançadas de cobertura de Mitchell estão entre as melhores já registradas pela PFF, mostrando potencial no primeiro turno.

11. O Jer’zhan Newton, Illinois

Eficaz em alinhamentos múltiplos, o uso manual e as ferramentas pass-rush de Newton compensam as limitações físicas.

12.T Taliese Fuaga, estado de Oregon

Conhecido por seu jogo poderoso e resistência mental, Fuaga tem as características necessárias para ter sucesso no tackle ou na guarda no nível da NFL.

13. T Troy Fautanu, Washington

Atleta com habilidades adequadas para um esquema de bloqueio de zona, Fautanu mostra-se promissor em várias posições na linha.

14. CB Nate Wiggins, Clemson

Sua capacidade atlética e competitividade são indiscutíveis, prevendo um papel de longo prazo como cornerback titular.

15. CB Terrion Arnold, Alabama

Embora cru, a habilidade atlética de Arnold lhe dá um teto alto tanto em esquemas de cobertura de homem quanto de zona.

16. Ed Dallas Turner, Alabama

Um potencial edge rusher no primeiro round, os pontos fortes de Turner estão no pass rushing, com espaço para crescer na defesa de corrida.

17. ED Jared Verse, estado da Flórida

Conhecido por sua ética de trabalho e força, Verse está preparado para causar impacto apesar de algumas limitações físicas.

18. T Olumuyiwa Fashanu, Penn State

Um dos mais jovens candidatos, Fashanu tem excelente potencial e capacidade atlética, sendo considerado um talento de primeiro turno.

19. C Jackson Powers-Johnson, Oregon

Powers-Johnson traz uma combinação de poder e sutileza para as posições central ou de guarda, marcando-o como um grande talento.

20. ED Laiatu Latu, UCLA

Embora não seja o mais atlético, o uso eficaz das mãos e as habilidades de passe rápido de Latu fazem dele uma escolha sólida.