O enigma de Zach Edey, o gigante de 2,24 polegadas que brinca como ‘um alce’

Zach Edey se despede da história da NCAA no basquete universitário americano.

O colossal pivô de 2,24 m e 21 anos de Purdue venceu pela segunda vez consecutiva Prêmio John R. Madeira (prêmio que distingue o melhor jogador universitário do ano), o primeiro jogador a fazê-lo em mais de 40 anos (o último foi Ralph Sampson com Virgínia em 1983).

Outro lendário John R. Madeira Os vencedores dos prêmios incluem Larry Pássaro (79), Ralph Sampson (82, 83), Michael Jordan (84), Tim Duncan (97), Kevin Durant (07), Candace Parker (07, 08), Maya Moore (09, 11), Breanna Stewart (15, 16) e Caitlin Clark.

Edey também foi nomeado ‘Jogador AP do Ano’ consecutivamente. O último a alcançá-lo também foi Sansãoum membro lendário das ‘Torres Gêmeas’ do Houston Rockets junto com Olajuwon e ex-jogador do Unicaja.

“Zach Edey é um cavalo. Ele é um alce na quadra. Zach não tem a bobagem que muitos jovens que são convocados têm; ele não tem isso. Ele vai jogar e quer ganhar o que conseguir.” Foi assim que o técnico de Purdue Pintor Matt descrito Edey.

Zach Edey levanta dúvidas no Draft da NBA, apesar dos números históricos da NBA

Zach Edey, que não conseguiu vencer o Final Four apesar de seus 37 pontos e 10 rebotes contra UConn, será uma das grandes atrações do Draft da NBA de 2024… e também um de seus maiores enigmas.

Apesar de seus números incríveis na NCAA, EdeyAs projeções do Draft da NBA sugerem que ele poderia ser selecionado no final do primeiro turno… ou no início do segundo turno.

Em sua última temporada na NCAA, suas estatísticas foram de 25 pontos, 12,2 rebotes e 2,2 bloqueios.

Durante o March Madness, suas estatísticas subiram para 29,5 pontos (64,1 por cento de arremessos de campo) e 14,5 rebotes por jogo.

Como Zach Edey começou no basquete?

Edeyque começou jogando lacrosse, futebol americano, tênis, hóquei no gelo e beisebol antes de saltar para o basquete aos 12 anos, após ser descoberto por Vidal Massiasdeixou críticas duras como “ele é simplesmente alto, se não tivesse 2,24m estaria virando hambúrgueres”.

“Ele chegou em casa animado. Ele disse: ‘Isso foi muito divertido’. E eu disse: ‘O que você fez?’ Ele ficou muito animado e disse: ‘Temos suicídios (um exercício de basquete).’ E eu disse: ‘Oh meu Deus, você acha isso divertido'”. Zach EdeyA mãe de ele relembrou seu início no basquete em uma entrevista reimpressa por ‘cbc.ca’.

ZachA mãe de John explicou que: “Acho que o beisebol aguçou sua mente. Seu pai costumava dizer a ele que a única jogada importante é a próxima jogada ou a próxima partida. Esqueça o que aconteceu.”