O espólio de Tupac ameaça processar Drake depois que ele usou a voz gerada por IA do falecido rapper em uma faixa dissimulada

O rapper canadense Drake recebeu uma carta de cessação e desistência da propriedade do hip-hop tardio ícone Tupac Shakur depois que o intérprete de ‘One Dance’ lançou uma faixa dissimulada dirigida a Kendrick Lamar que apresentava geração de IA vocais de 2Pac e Snoop Doggconforme relatado pela Billboard.

A carta, emitida pelo advogado Howard King, que representa o espólio de Tupac, não deixa espaço para ambigüidades. Drake recebeu um prazo estrito de 24 horas para remover ‘Taylor Made Freestyle’ nas redes sociais. A carta adverte que se isto não for feito, “todos os recursos legais serão interpostos contra ele”.

A carta emitida pelo espólio do falecido rapper diz o seguinte:

O Espólio está profundamente consternado e desapontado com o uso não autorizado da voz e personalidade de Tupac. O disco não é apenas uma violação flagrante da publicidade de Tupac e dos direitos legais do espólio, mas também é um abuso flagrante do legado de um dos maiores artistas de hip-hop de todos os tempos. O Estado nunca teria dado a sua aprovação para este uso.