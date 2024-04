O novo visual explosivo de Daphne Joy, ex de Diddy e 50 Cent

Aem meio a controvérsias em andamento e uma investigação federal de tráfico sexual, Dafne Alegriaconhecido como Diddy’s ex-namorada, está de volta aos holofotes, fazendo uma aparição pública em Los Angeles para uma sessão de fotos em um estúdio.

Durante as filmagens, Alegria usou um look revelador composto por top de biquíni preto e tanga, combinado com uma saia maxi que expôs parcialmente seu traseiro.

Sean “Diddy” Combs escapa da polícia em videoclipe em meio a investigação de tráfico sexualInstagram

Acompanhado por um fotógrafo e outra mulher, Joy posou para fotos apesar do contexto delicado que a cercava.

Por que o relacionamento dela com P-Diddy é digno de nota?

Aparições públicas de Joy são notáveis, dadas as recentes alegações que a ligam a um processo que a acusa de envolvimento em trabalho sexual ao lado Diddy, alegações que ambas as partes negaram. Adicionalmente, Alegria está envolvido em uma rivalidade nas redes sociais com o rapper 50 centavos, o pai de seu filho, que a criticou publicamente.

A história de Daphne Joy com 50 centavos remonta ao relacionamento deles em 2011, que resultou no nascimento de seu filho, Pai, em setembro de 2012. Enquanto Alegria manteve silêncio sobre o Diddy controvérsia, 50 centavos não abordou publicamente os desenvolvimentos recentes, incluindo o processo contra Diddy.

Em meio à turbulência, 50 centavos anunciou planos para um documentário sobre Diddy, compartilhando atualizações nas redes sociais sobre o próximo projeto.

Enquanto isso, A vida pessoal de Joy também chamou a atenção do público após seu suposto rompimento com o cantor Jason Deruloadicionando outra camada de complexidade ao drama em curso.