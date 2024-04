O Príncipe Harry terá que reembolsar US$ 1,06 milhão após perder a batalha judicial do Ministério do Interior

PRince Harry e Meghan Markle abandonaram a vida real e se mudaram para Montecito para criar seus dois filhos Archie e Lilibet e, embora se abstivessem de participar de seus deveres reais, recusaram-se a abrir mão de seus seguranças após argumentar que poderiam estar em perigo.

O Ministério do Interior britânico é responsável pela imigração, passaportes, polícia e outras questões de segurança

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

O príncipe Harry terá de reembolsar os contribuintes britânicos depois de terem havido despesas consideráveis ​​com a utilização dos serviços de pessoal de segurança, alegando que eles enfrentam uma ameaça como a que a princesa Diana enfrentava antes de morrer em 1997.

O Escritório em casa tribunal é o Governo Britânico divisão que lida com imigração e passaportes, política de drogas, crime, bombeiros, contraterrorismo e polícia.

Isso é por que Os duques de Sussex afirmam que, devido à sua posição de destaque eles são constantemente seguidos e abordados por paparazzi e sua família podem estar em perigo.

Enquanto isso, Sir Peter Lane decidiu que, ao abandonarem seus deveres reais, eles agora são responsáveis ​​por sua segurança privada; Harry fez um pedido para apelar da decisão do tribunalmas Lane jogou fora, chamando-o de ‘francamente sem esperança’.

O departamento de Home Office gastou mais de US$ 500 mil do dinheiro dos contribuintes para lutar contra o caso que Harry perdeu, os advogados do ex-real alegaram que ele deveria pagar o que era devido, incluindo o que foi necessário para o governo defender o caso.

Sobre o caso, Sir Peter decidiu: ‘Não tenho dúvidas de que a alegação do requerente de que a sua responsabilidade pelos custos deveria ser sujeita a uma redução de 50-60% é insustentável.‘

Sir Peter disse ainda que o duque terá que pagar 90% das contas legais do público, embora o valor exato não tenha sido especificado.