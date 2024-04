O tight end do Bengals, Gesicki, admirado com o talento de Joe Burrow

Tfim certo Mike Gesicki tem sido um alvo confiável para vários zagueiros ao longo de seus seis anos de carreira e está animado com a perspectiva de receber passes de Joe Burrowo recém-assinado Bengalas quarterback.

Gesicki expressou sua admiração por Burrow, observando que ele nunca esteve envolvido com esse tipo de talento antes. Ele também elogiou as qualidades de liderança de Burrow, afirmando que ele é alguém que a equipe admira e com quem é fácil conversar e com bom senso de humor.

Apesar da excitação mútua, Burrow está atualmente se recuperando de uma ruptura no ligamento do pulso que encerrou prematuramente sua temporada de 2023, atrasando a colaboração em campo. No entanto, Gesicki está ansioso pela oportunidade de praticar e brincar com Burrow quando ele estiver totalmente curado.

Os Bengals estão otimistas sobre o impacto que Gesicki terá em seu ataque, especialmente considerando a recente falta de uma ameaça de destaque no tight end. Nas quatro temporadas de Burrow, nenhum tight end de Cincinnati ultrapassou 500 jardas de recepção, e a unidade do ano passado carecia de uma opção número um consistente.

Gesicki está pronto para contribuir para o ataque do Bengals

Treinador de pontas apertadas James Casey acredita que a adição de Gesicki irá adicionar uma nova dimensão ao jogo de passes de Burrow, proporcionando flexibilidade e uma opção de captura de passe acima da média na posição tight end.

“Isso lhe dá flexibilidade quando você sente que tem um apanhador de passes acima da média no tight end”, comentou Casey. “Você também pode colocá-lo em algumas funções de recepção. Você sabe que Mike pode fazer algumas dessas coisas. Nos últimos cinco anos, eu o vi correr pelo campo e fazer jogadas explosivas. Atravessar o campo, como em um cruzamento rota, e ele tem velocidade suficiente.”

GesickiO impacto potencial de é evidente em seu histórico de fazer jogadas explosivas como tight end, e o Bengalas estão ansiosos para ver como suas habilidades irão complementar Tocajá é um jogo de passes potente.

A admiração de Gesicki pelo talento e liderança de Burrow, combinada com as altas expectativas dos Bengals por seu impacto no ataque, prepara o terreno para uma colaboração emocionante entre os dois jogadores assim que Burrow estiver de volta ao campo.