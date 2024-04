O tiroteio em massa de adolescentes envolvendo Tank Dell dos texanos foi resolvido graças às travessuras heróicas do segurança

HO wide receiver de Ouston Texas, Tank Dell, foi vítima de um tiroteio ocorrido na Flórida durante o fim de semana. Dell foi uma das 10 pessoas baleadas e feridas em um tiroteio em massa.

Tank Dell, do Houston Texans, foi vítima de um tiroteio em massa na Flórida

Bryce Young vs CJ Stroud: uma história preventiva da NFLParker Johnson

Os texanos emitiram um comunicado à imprensa depois de descobrirem o incidente. “Fomos informados de que Tank Dell foi vítima de um tiroteio em Sanford, Flórida, na noite passada”, anunciou a equipe no domingo. “Estamos em contato com ele e sua família e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que você respeite a privacidade dele neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos no incidente.”

Dell já recebeu alta do hospital depois de receber tratamento médico devido a uma lesão sem risco de vida, enquanto as autoridades reivindicam todos os as vítimas sofreram ferimentos na parte inferior do corpo.

De acordo com um relatório da FOX8, um segurança abordou o atirador imediatamente após ele disparar os primeiros tiros que feriu as 10 pessoas e o impediu de atirar mais enquanto outro segurança algemava o agressor.

O atirador é supostamente menor de idade e depois de ser detido, foi levado para um centro de detenção juvenil.

Pessoas presentes no local disseram aos policiais do Departamento de Polícia do Condado de Seminole que o adolescente começou a atirar após uma briga. O agressor sacou uma arma e começou a atirar na multidão.

Jovem de 16 anos foi acusado de tentativa de homicídio, disparar uma arma em um local público, uso de arma de fogo durante um crime, e posse ilegal de arma de fogo por um minoR.