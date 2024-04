Odell Beckham Jr. Deveria retornar aos gigantes, diz o campeão do Super Bowl Aaron Ross

Claro, OBJ foi escolhido pelos Giants com a 12ª escolha geral no draft de 2014… e ele teve uma ótima temporada de estreia, pegando 91 bolas e 12 touchdowns em apenas 12 jogos (ele se machucou no início da temporada). 2015 e 2016 foram igualmente bons… e Odell foi amplamente considerado um dos 2 ou 3 melhores wide receivers do mundo.