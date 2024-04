Paddy Pimblett responde às convocações do UFC 300 de Renato Moicano e Bobby Green

Paddy Pimblett está pronto para retornar e tem muitas opções pela frente.

Dois lutadores em particular chamaram a atenção de Pimblett após conquistar grandes vitórias no UFC 300. Bobby Green venceu Jim Miller por decisão e depois convocou uma luta com “The Baddy”, o então rival de longa data de Pimblett, Renato Moicano, fez o mesmo após finalizar Jalin Turner.

Pimblett respondeu às chamadas em um vídeo do YouTube, começando com Green.

“Como você sabe, no UFC 300, todo mundo quer uma fatia de ‘The Baddy’”, disse Pimblett. “Bobby Green gritou meu nome no microfone depois disso. Não me surpreendeu, entende o que quero dizer? Ele pode estar classificado, mas não tem seguidores e precisa de mim. Assim como todo mundo, eles querem brigar comigo porque sabem que eu sou o garoto. Bobby Green é uma opção. Se Bobby Green quiser lutar, eu estou lá.”

Green, um veterano de 49 lutas profissionais, venceu três de suas últimas quatro lutas e atualmente ocupa a 15ª posição no ranking oficial dos leves do UFC. É um lugar que Pimblett quer, mas ele tem outros planos em mente, principalmente se conseguir convencer Moicano a passar alguns meses com ele filmando uma temporada de O ultimo lutador.

“Prefiro lutar com meu garoto, Moicano”, disse Pimblett. “Onde você está, Renato? Não desgosto nem do Renato Moicano. Na verdade, eu gosto dele. Ele é um cara engraçado. Ele é um cara legal. Então eu e ele brigando seria hilário. A preparação para essa luta seria muito, muito engraçada. Acho que seria ainda mais engraçado se eu e ele fizéssemos uma temporada de O ultimo lutador.

“Seriam seis, sete, oito semanas de pura comédia para os fãs. Então eu adoraria isso, para ser honesto. E prefiro chegar ao rank 10 em vez de vencer o rank 15.

Sem surpresa, Pimblett tem como meta uma luta no próximo card em Manchester, na Inglaterra, no dia 27 de julho. O nativo de Liverpool vem de uma vitória por decisão unânime sobre Tony Ferguson, resultado que melhorou seu recorde no UFC para 5-0.

Com esse nome lendário atrás dele, ele tem como objetivo estritamente subir na hierarquia agora.

“Mas o próximo para mim é alguém, obviamente, espero que seja alguém entre os 15 primeiros”, disse Pimblett. “Eu não quero lutar. Quero tentar lutar, quero tentar ser classificado.”