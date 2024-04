Paige Bueckers comparada a Shedeur Sanders por tomar decisões bizarras sobre seu futuro

Bos fãs de basquete ficaram coçando a cabeça enquanto o Paige Bueckers da Universidade de Connecticut Huskies (UConn) decidiu passar mais um ano na faculdade em vez de ir para a WNBA, ganhando comparações com Shedeur Sanders, e aqui está o porquê…

Ambos poderiam ter participado do Draft de 2024 para seus respectivos esportes, futebol americano e basquete, mas ambos optaram por deixar passar a chance de se tornarem profissionais mais cedo, já que a NCAA simplesmente lhes oferece uma oportunidade melhor no momento.

Paige Bueckers falou sobre a polêmica ofensiva no final da UConn-Iowa

Muitos talentos deixaram a faculdade para ir para a WNBA, como Angel Reese, Caitlin Clark e Cameron Brink e então foi uma surpresa quando Bückers não se juntou a eles, embora o motivo seja justo. Ela está preocupada com o salário e com seu próprio desenvolvimento.

Bückers tem bons patrocínios na NCAA por meio do programa Name, Image, Likeness (NIL) com empresas como Dunkin Donuts, Nike, Bose e Gatorade e rendeu US$ 600.000 somente em 2023.

Isso é 10 vezes o salário de uma segunda escolha geral na WNBA, o que significa que se ela subir, quando Clark for selecionada como a primeira escolha, ela está potencialmente desistindo de uma enorme quantidade de dinheiro.

A jovem de 22 anos, que agora é relativamente velha para uma jogadora universitária, sofreu muito durante sua carreira universitária e perdeu muito tempo no basquete e no desenvolvimento, então, como resultado, o ano extra pode lhe fazer bem, já que ela só voltou para a temporada 2023/24.

Também terminou em grande decepção, já que UConn foi eliminada por uma violação de não tiro, o que significa que seria um fim amargo para seu tempo na NCAA, então ela pode simplesmente querer assinar com uma boa nota.

Sanders também permanecerá na NCAA

O desejo de encerrar a carreira com sucesso também é algo perseguido por Lixadeiras como seu pai, Coach Prime, prometeu-lhe um novo ataque no Búfalos do Colorado no futebol americano universitário.

Sua temporada 2023/24 foi impressionante, mas a principal preocupação foi a falta de proteção que teve de seu atacante, já que foi demitido mais vezes do que qualquer outro jogador da liga, mostrando que apesar de seu talento, ele não poderia usá-lo para o máx.

Isso se traduziu de um início de 3-0 para um final de 4-8 como o Búfalos simplesmente perderam sua forma. Então, Lixadeiras ficará por mais um ano para mostrar a todos do que ele realmente é feito e para terminar seu período na faculdade com uma boa nota.

Lixadeiras também tem um NIL alto e se for para a NFL, quando voltar a ser um peixinho em um grande lago, perderá muito desse dinheiro e terá que recomeçar. Por que ele não tiraria um ano a mais ganhando milhões?