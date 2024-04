Paris Hilton chega com roupa ‘mais do que permitida’ no Coachella, ela está com ciúmes de Taylor Swift?

J.só gosto Taylor Swift e muitas outras celebridades,Paris Hilton fez uma aparição em Coachela. Mas ela não fez isso de qualquer maneira. Paris queria os mesmos holofotes queTaylor e Travis Kelce conseguiu, e para isso, ela teve que se destacar.

A herdeira do hotel arrasou com um espetacular biquíni estilo cowboy. Combinado com um chapéu preto que a fazia parecer pronta para o oeste selvagem e a música eterna do Coachella.

Na postagem, Hilton compartilhou uma série de fotos que aumentaram gradativamente a temperatura de quem passava. A legenda? #CowboyCore Barbie faz #Coachella #ThatsHot

Recentemente, Paris Hilton encantou seus seguidores devotos com uma série de fotos mostrando o recorte intrincado, proporcionando tanto na frente quanto nas costas mais do que as “visualizações permitidas”.

Acompanhando as fotos havia uma legenda que dizia simplesmente: “@MuglerOfficial Fitting [fire emoji]”, dando o tom para a tempestade de elogios que se seguiu na seção de comentários.

Os seguidores de Hilton não conseguiram conter sua empolgação, com comentários que variavam de “Sem palavras. Apenas uma fatia” a “Quero dizer… Impressionante!” e “Queen”, afirmando o status de Hilton como um ícone da moda.