Próximo passo da NFL na segurança do jogador: exame de sangue rápido para concussão aprovado pela FDA

Tele NFL poderá em breve ter uma nova ferramenta para diagnosticar ferimentos na cabeça, já que o FDA deu luz verde para um exame de sangue rápido de concussão que poderia ser usado paralelamente. O Teste de Alinidade i-STAT foi projetado para detectar duas proteínas específicas que são liberadas no sangue após uma concussão.

De acordo com seu desenvolvedor, Abbott, o teste tem uma taxa de precisão impressionante de 95,6% para identificar uma concussão se administrado dentro de 24 horas após um ferimento na cabeça. Não só é altamente preciso, mas também é mais rápido que o teste i-STAT TBI, que requer o uso de uma centrífuga e soro sanguíneo.

Dr. David Okonkwoneurologista do Pittsburgh Steelers e professor da Universidade de Pittsburgh, desempenhou um papel no desenvolvimento do teste. Ele acredita que, com mais pesquisas, poderia ser usado durante jogos da NFL e outros eventos esportivos.

Okonkwo observou: “A natureza dos estudos realizados para obter a autorização da FDA para esses testes foi feita em pacientes trazidos para centros de trauma de nível um. Temos todos os motivos para acreditar que há uma sobreposição significativa com as lesões em atletas que sofrem uma concussão, mas precisamos fazer estudos especificamente nessa população de pacientes para confirmar esse uso”.

Teste deverá impactar o bem-estar dos jogadores

O impacto potencial deste novo teste na NFL é significativo. As concussões tornaram-se uma grande preocupação no futebol e noutros desportos de contacto, com implicações a longo prazo para a saúde dos jogadores. A disponibilidade de um exame de sangue rápido pode significar um diagnóstico mais rápido e preciso de concussões, permitindo atendimento médico imediato e apropriado aos atletas afetados.

A Abbott prevê que o novo exame de sangue rápido para concussão estará disponível em salas de emergência e centros de atendimento de urgência até o verão, oferecendo um desenvolvimento promissor no campo da medicina esportiva. A introdução deste teste pode representar um grande passo em frente na melhoria da segurança e do bem-estar dos jogadores na NFL e fora dela.

Concluindo, a aprovação deste exame de sangue rápido para concussão pelo FDA representa um avanço importante na medicina esportiva. O envolvimento do Dr. Okonkwo em seu desenvolvimento ressalta o potencial para seu uso em esportes profissionais, incluindo a NFL. Com sua alta precisão e resultados mais rápidos, este teste tem o potencial de melhorar significativamente o diagnóstico e o tratamento de concussões, beneficiando, em última análise, a saúde e a segurança dos atletas.