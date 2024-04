Quavo vira terra arrasada em refutação de rap a Chris Brown, apresenta decolagem

Quavo está levando sua carne com Chris Brown para um nível totalmente novo – respondendo a “Weakest Link” do CB com uma faixa dissimulada de sua autoria que inclui a voz do falecido membro do Migos, Decolar .

A nova faixa se chama “Over Hoes & Bitches” e foi lançada na noite de segunda-feira, com o verso de abertura de Quavo chegando – “Little bitch come battle with my drac’ / You was f***ed your bag up when you punched Ri na cara.”