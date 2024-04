Recomendações para visualizar o eclipse solar de hoje: óculos, avisos e como visualizá-lo sem prejudicar a visão

A algumas horas antes do Eclipse solar do sol do dia 8 de abril pode ser aproveitado em todo o mundo, há muitas dúvidas sobre hora, local, duração e todo tipo de detalhes importantes. Mas os cuidados e cuidados não podem ser deixados de lado, pois as consequências podem ser mais que delicadas para os espectadores.

Você terá a oportunidade de desfrutar de um fenômeno não tão comum porque a aparência que ele projeta durante o alinhamento do Sol, da Lua e da Terrapoderia durar entre dois e cinco minutos, deixando a imagem de que o satélite está pegando fogo pelo efeito da luz solar ao seu redor.

Vista espetacular do eclipse solar total surpreendeu passageiros durante voo

Cuidados e precauções a ter para assistir ao eclipse solar

Parece muito bom e é bem calculado pelos cientistas, prevendo que será algo para lembrar, se houver boa visibilidade para o céu e não aparecerem nuvens que o impeçam. Porém, além de recomendar vê-lo em uma área livre de construções e com ar livre de poluição, também existem cuidados mais específicos e específicos que são obrigatórios para preservar a saúde.

A principal recomendação feita inclusive pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) é:

Mas além dos óculos especiais existem outros métodos para poder observar este evento devendo obedecer a lentes e proteção com certificação internacional ISO 12312-2. E se você cumprir o mais importante, deverá seguir outras recomendações, menores, mas igualmente importantes:

Cubra os olhos antes e depois de olhar o Sol com os óculos especiais e autorizados, além de não retirá-los em nenhum momento.

Antes e depois de cada observação do sol, deve-se verificar o estado do filtro utilizado. Se notar algum dano ou anormalidade, descarte-o sem hesitação.

Se você usa óculos graduados ou graduados, deve usar o filtro ISO 12312-2 na frente das lentes para proteção adequada.

Não olhe para o sol através de qualquer instrumento óptico sem o filtro ISO 12312-2 certificado internacionalmente em câmeras, telescópios ou binóculos.

Caso você não possua filtro, óculos ou visualizadores certificados, poderá visualizar o eclipse solar indiretamente, através de um projetor pinhole.

Se estiver em áreas abertas, esteja bem protegido com roupas, para sombra, tenha guarda-sol ou guarda-chuva e use protetor solar de alto fator para evitar danos à pele, pois o eclipse não significa que os efeitos dos raios UV não estejam presentes e não afetem a pele.

Como construir um visualizador para ver o eclipse solar em casa?

Se você não tem recursos para observar o eclipse solar anular no sábado, 14 de outubro e deseja aproveitá-lo, a Prefeitura de Bogotá, com informações do Planetário Distrital, compartilhou as instruções para construir seu próprio visualizador de projeção estereoscópica caseiro.

Você vai precisar de uma caixa de papelão, uma folha branca, papel alumínio, fita adesiva, tesoura e um alfinete. Com isso você poderá ter a ferramenta seguindo as instruções e sempre com a orientação de um adulto responsável:

Riscos e efeitos de ver o eclipse