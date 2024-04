Repórter pede desculpas após incidente estranho com Caitlin Clark em apresentação oficial

ÓNa quarta-feira, a febre de Indiana foi oficialmente introduzida Caitlin Clarka escolha geral nº 1 no Draft da WNBA de segunda-feira, para a mídia local ao lado do técnico principal Lados de Christie. Contudo, o acontecimento tomou um rumo inesperado quando Gregg Doyel do IndyStar teve algumas interações bizarras com as duas mulheres, deixando uma impressão memorável, embora desagradável.

Durante a conferência de imprensa, Doyletentativa de se envolver com Clark deu uma guinada estranha ao imitar seu gesto característico de coração, normalmente reservado para sua família depois dos jogos.

Caitlin Clark ficou desconfortável com gesto e comentário inapropriado do repórter

No entanto, a interação tomou um rumo inesperado quando Doyle sugeriu que ela direcionasse o gesto para ele, adicionando uma dinâmica desconfortável à troca.

“Você gosta disso?” Clark perguntado Doyle.

“Gosto que você esteja aqui”, respondeu ele.

“Sim, eu faço isso com minha família depois de cada jogo”, um confuso Clark observado.

“Comece a fazer isso comigo e nos daremos muito bem.” Doyle disse.

Pediu desculpas pelo incidente

Doyle emitiu rapidamente um pedido de desculpas, prometendo abordar o incidente em uma próxima coluna. A partir de agora, Clark ainda não respondeu ao seu pedido de desculpas no X, embora ela tenha interagido com outras postagens desde então.

“Hoje, do meu jeito idiota e único, ao dar as boas-vindas a @ CaitlinClark22 na Indy, coloquei minhas mãos em sua assinatura [heart gesture]”ele escreveu no X.

“Meu comentário depois foi desajeitado e estranho. Peço desculpas sinceramente. Por favor, saiba que meu coração (literal e figurativamente) foi bem-intencionado. Farei melhor.”