Ryan Garcia defende Canelo Alvarez: Munguia é uma versão menos perigosa de Benavidez

Ryan Garcia está se preparando para seu próximo Luta de 20 de abril contra Devin Haney (31-0) no Brooklyn pelo título dos superleves do Conselho Mundial de Boxe.

Mas enquanto isso ele reserva um tempo para falar sobre a luta entre Saul Alvarez (60-2-2) x Jaime Munguia no dia 4 de maio em Las Vegas.

King Ry, uma marca de 24 -1, considera Não me mate (43-0) um teste para Canelo antes de um possível confronto com Benavidezjá que o nativo de Tijuana se assemelha à ‘Bandeira Vermelha’, mas representa menos risco.

“Acho que o Canelo aceitou essa luta porque (Munguia) é uma versão menos perigosa do Benavidez. socosmas ele não é tão bom quanto Benavidez. Eu acho que essa é uma maneira de Canelo para testar a si mesmo antes de tomar a decisão de lutar contra David. Ele pode ser.

Problemas com Saul Alvarez devido a falta de comunicação

Sobre seu relacionamento com Álvarez, Garcia notaram que os problemas que tiveram se deviam mais a um mal-entendido.

“Acho que houve muita falta de comunicação, além de não falarmos a mesma língua, então muitas coisas foram mal interpretadas.

“Agora estamos nos dando bem e é bom não guardar rancor, não gosto de viver com rancor. Um dia ele me escreveu no Instagram e entendi sua mensagem para esquecer qualquer mal-entendido”, explicou King Ry.