Secretaria de Cultura de Penedo abre oficina gratuita de produção audiovisual

Quer aprender, na prática e sem pagar nada por isso, como se faz um filme? A oportunidade está aberta em Penedo, onde a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas promovem o Festival de Cinema Das Lagoas.

“Este workshop vai abordar desde assuntos relacionados ao cinema até atividades práticas, como por exemplo montar a equipe técnica, quais profissionais são necessários, etapas do trabalho, a importância da fotografia e uso de equipamentos”, explica Teresa Machado, gestora da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) sobre o incentivo à produção audiovisual na Cidade Criativa da Unesco na categoria cinema.

As oficinas serão ministradas por Ana Calline e Karol Tavares, produtoras de audiovisual que desenvolvem trabalhos em Campina Grande-PB, Cidade Criativa da Unesco em Artes Midiáticas e polo produtor de economia criativa.

Ana Calline é formada em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduada em Cinema e Produção Audiovisual, com experiência em documentário, ficção, curta, longa-metragem e videoclipe.

Advogada e Mestre em Ciências Sociais, Karol Tavares é apaixonada por audiovisual e presta assessoria jurídica sobre uso de imagem e contratos de prestação de serviço, além de atuar na produção, desde locações ao planejamento e execução do cronograma.

A inscrição para o workshop Das Lagoas é gratuita e está disponível neste link

A programação do festoval inclui ainda exibição de filmes no Cine Penedo na noite do sábado, 20, a partir das 19 horas, com entrada franca.

Festival de Cinema Das Lagoas

Sexta-feira, 19 de Abril

14 às 16h – Aula e Manuseio básico de equipamentos

16 às 18h – Roteiro/divisão de equipe/organização para filmagem

Sábado – 20 de Abril

Filmagens das 9h às 12h

Equipe 01: Ana Calline: Direção/Arte/Som/Produção/Filmagem

Equipe 02: Karol: Making of e imagens de cobertura

Sábado – 20 de Abril

Edição do material – das 14 às 18h (edição)

Exibição de filmes no Cine Penedo a partir das 19 horas

Domingo: 9 horas às 11h