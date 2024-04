Secretaria de Saúde de Penedo realiza Dia D de vacinação contra a Influenza no sábado, 20

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), realizará no sábado, 20 de abril, o Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Influenza em 11 postos de saúde, imunização destinada para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

Conforme a Instrução Normativa nº 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil a partir de fevereiro de 2024 deverão apresentar três tipos de cepas de vírus em combinação: H1N1; H3N2 e linhagem B/Victoria.

Os postos de saúde que farão parte do Dia D foram escolhidos por terem o maior número de pessoas que se enquadram nos grupos prioritários, porém qualquer pessoa do município pode ir a um desses postos para realizar a vacinação. Confira a lista:

PSF Rosete

PSF Vitória

PSF Vila Matias

PSF Gabriel 04 e 05

PSF Centro

PSF Cohab

PSF Sesi

PSF São José

PSF Raimundinho 08

PSF José Edileno

Se você faz parte dos grupos prioritários, não perca a chance de se imunizar. Para se vacinar, é necessário apresentar RG ou CPF, ter em mãos o cartão de vacina e a comprovação da condição de saúde ou vínculo trabalhista, para categorias profissionais.

Grupos Prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Trabalhadores da Saúde

Gestantes e Puérperas

Professores

Povos indígenas

Idosos com 60 anos ou mais

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais de qualquer idade

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

Texto e foto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS