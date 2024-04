Simone Biles revela colapso emocional depois que o marido Jonathan Owens disse que não sabia quem ela era

Simone Biles diz que a reação que seu marido recebeu depois de alegar que não sabia quem ela era deixou a campeã olímpica em um colapso mental e lágrimas enquanto a estrela da NFL sofria ondas de abusos.

Jonathan Owens, que atua como segurança do Chicago Bears, fez os comentários em uma entrevista viral no final de 2023, durante a qual disse que antes de conhecê-la, ele não sabia quem era a maior ginasta de todos os tempos.

O marido de Simone Biles, Jonathan Owens, ouve uma piada perdida no podcast Kelce

O comentário em si não é irracional, considerando que apenas 16,8 milhões de pessoas entre 350 milhões de americanos a assistiram competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Isso significa que aproximadamente 95,2% dos americanos nunca sintonizaram o evento. Por outro lado, o Super Bowl em 2023 teve 115 milhões de espectadores.

Mesmo assim, aqueles que amam o esporte foram duros com o jogador de 28 anos e isso teve um grande impacto em Biles que sentiu grande empatia com os comentários feitos sobre seu marido, com quem se casou em abril de 2023.

Ele também sugeriu que ele era o alvo do relacionamento, e que o homem sempre é, e isso é algo com o qual Biles realmente concorda enquanto ela defendia seu nome publicamente mais uma vez.

“Ele disse que era um partido” Biles declarado no podcast Call Her Daddy. “Porque ele é! Nunca conheci um homem como ele. No começo pensei que era hilário, mas depois feriu meus sentimentos.

“Uma noite eu desabei e pensei: ‘Por que vocês estão falando assim do meu marido? Vocês não o conhecem. Vocês não sabem quem ele é e se alguém o conheceu, vocês sabem que ele é o mais doce cara, fará qualquer coisa por qualquer um.'”

Owens solicita um passaporte pela primeira vez

Como qualquer pessoa que já embarcou em um voo internacional lhe dirá, é necessário um passaporte para passar pelos portões e provavelmente um visto para entrada também. Isso é alguma coisa Owens aprendeu recentemente ao oferecer apoiar Biles nos Jogos Olímpicos de 2024.

O evento será realizado em Paris, o que significa que não é exatamente a mesma coisa que embarcar em um voo da American Airlines entre Chicago e Houston, Texas e Biles tem tentado mostrar-lhe os detalhes do passaporte a tempo para o verão.

“Quer dizer, em Paris acho que eles farão um belo trabalho e ele não viaja muito para o exterior”, disse. Biles adicionado. “Ele precisava de um passaporte – ele nunca teve um passaporte antes.

“Estou animado para que ele veja as Olimpíadas porque o futebol não está nas Olimpíadas e ele sempre diz que é o esporte mais difícil, é universal. Então, por que não está nas Olimpíadas?”