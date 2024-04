Sofia Vergara se entrega ao namorado Justin Saliman e agradece pelo cuidado após cirurgia no joelho

Sofia Vergara compartilhou em suas redes sociais que está se recuperando de uma cirurgia no joelho, mas fez isso de uma forma peculiar.

Ela incentivou e aconselhou quem vai se submeter a uma cirurgia a tomar os cuidados que ela fez, ao mesmo tempo que se gabava do namorado. Justin Salimanque é cirurgião ortopédico.

“Se você passar por uma grande cirurgia no joelho, certifique-se de chamar um médico gostoso para dormir com você naquela noite … Eu te amo, Dr. Sofia Vergara escreveu em uma imagem que ela postou em seus stories do Instagram, que mostra o namorado agarrando seu joelho.

É assim que ‘Família moderna’ ex-aluna revelou que passou por uma cirurgia no joelho e aproveitou para agradecer Dr. Justin Saliman pelos cuidados especiais após a operação, sem revelar o motivo da entrada na sala cirúrgica.

No entanto, ela pôde aproveitar o fato de ter em casa o cirurgião ortopedista, com quem iniciou um relacionamento em outubro de 2023, poucos meses após encerrar o relacionamento com o ex-marido Joe Manganiello após sete anos de casamento.

Quem é Justin Saliman, namorado de Sofia Vergara?

De acordo com a página seis, Justin Saliman estudou na Universidade de Stanford e é formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado.

Seu perfil online o descreve como “um cirurgião ortopédico com formação em medicina esportiva e artroscopia, especializado no tratamento de lesões no ombro, quadril e joelho para preservar as articulações”.

Ele até inventou uma “máquina revolucionária para auxiliares de restauração de menisco” e é dono de uma nova empresa médica.

Saliman não é estranho à cena de Hollywood, já tendo sido casado com a atriz Bree Turner, conhecido por programas de TV como ‘Grimm’ e pelo clássico da comédia romântica ‘The Ugly Truth’. O ex-casal se separou em 2018.