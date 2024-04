‘Solteiro’ Nick Viall se casa com Natalie Joy depois de quase 4 anos juntos

Nick Viall oficialmente não é mais solteiro … já que a estrela de reality show que virou podcaster se casou com sua noiva Natália Joy no final de semana.

O ex-aluno do Bachelor Nation e o tecnólogo cirúrgico disseram “sim” em uma cerimônia ao ar livre em Savannah, Geórgia. O casal – que ficou noivo em janeiro de 2023 – confirmou seu casamento com várias postagens no Instagram… compartilhando vislumbres de sua festa de boas-vindas rústica e casamento pitoresco.