Stephen Curry não conseguia acreditar que seu companheiro de equipe liderava a NBA em uma categoria que ele normalmente domina

SA competitividade de Tephen Curry é lendária na NBA. O armador do Warriors transformou o Golden State de uma franquia mediana em um candidato anual – e ele tem quatro anéis de campeonato para mostrar isso, emblemático de como seu arremesso e sua personalidade mudaram o jogo de basquete.

O fogo competitivo de Curry também se estende para fora da quadra, como ele revelou mais uma vez aos repórteres após o final da temporada regular do Golden State. O jogador de 36 anos ficou um pouco amargo depois que os Warriors derrotaram o Utah Jazz no domingo – embora outro companheiro de equipe tenha se beneficiado.

Klay Thompson ganhou o título de lance livre

Parecia tudo costurado para Curry. Ele estava a poucos minutos de terminar como o melhor arremessador de lances livres da NBA pela quinta vez em sua ilustre carreira. Com 92,3 por cento de precisão na faixa de caridade, Curry – com 299 lances livres marcados – estava bem longe do limite de 125 para se qualificar para o título.

Mas no último dia da temporada, Curry perdeu para ninguém menos que seu antigo Splash Brother. Em virtude de ter feito todas as cinco tentativas de lance livre na tarde de domingo, Klay Thompson superou Curry com sua taxa de lance livre de 92,7% – e, pela primeira vez em sua carreira estelar, Thompson foi o melhor arremessador de lance livre da NBA. durante uma temporada inteira.

Quando questionado na segunda-feira sobre o último esforço de Thompson para conquistar o título, Curry – com um sorriso irônico – falou sobre a conquista única de seu companheiro de equipe, mas reiterou seu compromisso de vencer tudo o que puder.

A próxima batalha de Curry e Thompson é um jogo obrigatório do Play-In Tournament contra o Sacramento Kings no Golden 1 Center na noite de terça-feira – onde, nos playoffs da temporada passada, Curry perdeu 50 pontos em um jogo 7 de vida ou morte para eliminado os rivais estaduais dos Warriors.