supostamente assinará com a agência de Bad Bunny, Rimas

A estrela do Atlanta Braves e atual MVP da Liga Nacional Ronald Acua Jr. espera-se que faça um movimento ousado que pode abalar a MLB, como Britt Ghiroli do The Athletic relata que o outfielder venezuelano é esperado para assinar com a agência liderada por Bad Bunny, Rimas.

A agência de Bad Bunny está atualmente sob investigação pela MLBPA. Ele enfrenta punição por razões desconhecidas, conforme relatado pelo The Athletic na semana passada, levando o agente de Rima, William Arroyo, a ter sua licença revogada e dois funcionários tiveram suas licenças negadas.

Segundo Ghiroli, a decisão de Acua assinar com a Rimas não é para representação, mas para marketing e negócios fora de campo. Esta mudança, no entanto, traz riscos potenciais, já que a agência está atualmente sob investigação da MLBPA.. Apesar disso, os regulamentos da MLBPA não se estendem ao marketing e aos negóciospermitindo que Acua prosseguisse com seus planos.

Rimas representa vários jogadores latinos da MLB

Rimas tem uma presença significativa na MLB, representando vários jogadores latinos em ascensão. Entre eles estão Francisco Alvarez e Ronny Mauricio do New York Mets, Santiago Espinal do Cincinnati Reds, Yonathan Daza do Colorado Rockies, Wilmer Flores do San Francisco Giants e Diego Cartaya, principal candidato dos Dodgers.

A decisão de Acua de assinar com Rimas pode ser um movimento estratégico para alavancar seu status de superstar e potencialmente aumentar seus ganhos por meio de patrocínios e outros empreendimentos fora do campo. Isso poderia ser um impulso financeiro significativo para o jogador, que já assinou um contrato amigável em 2019 por oito anos e US$ 100 milhões.

De acordo com o Baseball Reference, Acua Jr. é atualmente representado pela Rep 1 Baseball. Não está claro neste momento se ele continuará a ser representado por eles além de sua nova parceria com a Rimas, ou se será representado exclusivamente pela Rimas para questões de marketing e negócios.