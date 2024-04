Texans WR Tank Dell baleado em boate FL, 10 pessoas atingidas

Tanque Dell foi ferido em um tiroteio em uma boate na Flórida no sábado à noite… depois que o wide receiver de 23 anos foi pego no fogo cruzado.

Felizmente, a escolha anterior da 3ª rodada do draft (2023) sofreu apenas ferimentos leves, de acordo com sua organização.

“Fomos informados de que Tank Dell foi vítima de um tiroteio em Sanford, Flórida, na noite passada. Ele sofreu um ferimento leve, mas recebeu alta do hospital e está de bom humor”, disseram os texanos em comunicado no domingo. tarde.

“Estamos em contato com ele e sua família e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que respeitem a privacidade dele neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos no incidente.”

Embora muito sobre o incidente ainda não esteja claro, um jovem de 16 anos foi preso e acusado de tentativa de homicídio, bem como de várias outras acusações, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Seminole. O incidente começou com uma altercação verbal, segundo a polícia, antes do início dos tiros.