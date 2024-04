The MMA Hour AO VIVO de Las Vegas com Israel Adesanya, Dan Hooker e Mark Coleman

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do show especial de sexta-feira, que começa às 15h ET/12h PT/20h horário do Reino Unido.

Junte-se a Ariel Helwani, equipe do The MMA Hour e aos convidados especiais Israel Adesanya, Dan Hooker, Mark Coleman e mais enquanto eles falam sobre o UFC 300, a pesagem oficial do evento de sábado, a apresentação dos equipamentos do UFC e muito mais ao vivo de Las Vegas.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.