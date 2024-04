Travis Kelce elege irmão Jason como o ‘homem mais sexy do planeta’

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce não tinha nada além de elogios a seu irmão mais velho, Jason Kelceapelidando-o de “homem mais sexy do planeta.“Este momento alegre surgiu depois que um vídeo apareceu mostrando Jason sendo provocado de forma divertida por ex- Filadélfia Eagles companheiro de equipe Beau Allen durante uma partida amigável de golfe.

O clipe, capturando um pedaço sincero da vida nos fairways, apresentava Jason Kelce alinhando uma dose com Allen não poupando esforços para distraí-lo. A provocação de Allen abrangeu uma variedade de tópicos, zombando da vida e carreira de Jason, mas o centro aposentado dos Eagles lidou com os golpes com sua característica bom humoruma habilidade aprimorada ao longo de anos lidando com o escrutínio da mídia e a opinião pública.

A brincadeira amigável atingiu o auge quando Allen questionou Jason sobre como ele lida com conversa fiadaao qual Jason brincou, “Eu não pensei que isso fosse acontecer, mas agora estou.” Allen não resistiu a comparar os dois irmãos, sugerindo que preferia Travis por suas proezas atléticas e status de celebridade. O retorno espirituoso de Jason, “Pelo menos estou mais bonito”, eventualmente levou à declaração afetuosa de Travis sobre Instagramcelebrando o charme de seu irmão.

Irmandade em destaque: os irmãos Kelce continuam entrando e fora do campo

O irmãos Kelce estão aproveitando uma onda de popularidade, amplificada ainda mais pelo confronto no último Super Bowl e o relacionamento de destaque de Travis com a estrela pop Taylor Swift. Suas travessuras, incluindo danças apresentadas durante o podcast “Novas alturas,” os tornaram ainda mais queridos pelos fãs.

O vídeo, divulgado pela “Luz Verde com Chris Long,” concluiu com Jason cortando humoristicamente sua tacada de aproximação para o gramado, mas foi o amor fraternal e as brincadeiras que roubaram a cena, provando que mesmo em meio à competição, os laços familiares permanecem fortes.