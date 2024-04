Travis Kelce suga cerveja depois de receber a Univ. Diploma de Cincinnati

A estrela do Kansas City Chiefs e seu irmão mais velho, Jasão estavam em seu antigo reduto para filmar um episódio ao vivo de seu podcast ‘New Heights’ … e quando chegou a hora de encerrar as festividades, os funcionários de sua alma mater os surpreenderam com uma cerimônia de formatura improvisada.

Mais diversão, é claro, aconteceu durante toda a noite… inclusive quando os irmãos jogaram um jogo “Name That Tune” com os fãs presentes. A banda começou a tocar Taylor Swiftas notas familiares de ‘Shake It Off’ … e assim que Travis captou a melodia, ele começou a dançar ao som da música.