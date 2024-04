Vanessa Bryant presenteia tênis exclusivos para LA Dodgers no aniversário do Mamba Day

MO novato Betts e o Los Angeles Dodgers receberam calçados especiais no sábado, cortesia da viúva de Kobe Bryant.

No oitavo aniversário do último jogo de Bryant na NBA Vanessa Bryant deu aos membros dos Dodgers tênis exclusivos em um esquema de cores do time da linha Nike exclusiva do falecido astro do basquete.

O clube postou uma mensagem de agradecimento a Vanessa Bryant com fotos dos tênis na plataforma de mídia social X e compartilhou um vídeo no Instagram dos jogadores abrindo seus novos tênis Nike Kobe 6 LA Dodgers PE.

Betts disse que iria usá-los todos os dias, e o empresário Dave Roberts disse: “Isso é ridículo. Vou arrasar com isso com orgulho do Mamba.”

Bryant marcou 60 pontos pelo Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz em casa no último jogo de sua carreira, em 13 de abril de 2016, muitas vezes referido como Mamba Day em uma homenagem ao seu apelido Black Mamba.

Ele morreu em um acidente de helicóptero aos 41 anos em 26 de janeiro de 2020.