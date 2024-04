Vídeo da coletiva de imprensa de Diaz x Masvidal Miami

Nate Diaz e Jorge Masvidal se enfrentarão pela terceira vez antes da luta de boxe neste verão.

Diaz e Masvidal vão lutar entre si em uma luta de boxe de 10 rounds no Kia Forum em Inglewood, Califórnia, em um evento co-promovido pela Fanmio e pelas próprias promoções dos lutadores, Real Fight Inc. de Diaz e Gamebred Boxing Promotions de Masvidal. Antes do confronto, os dois lutadores estão dando toda a imprensa promocional da quadra, incluindo uma coletiva de imprensa com várias paradas. Esta terceira coletiva de imprensa acontecerá no Bayside Marketplace, em Miami.

Diaz e Masvidal lutaram pela primeira vez no UFC 244 em 2019, com Masvidal vencendo por paralisação médica após o terceiro round devido a um corte em Diaz. Diaz fez campanha por uma revanche, mas isso nunca aconteceu e ele deixou o UFC em 2022. Masvidal, por sua vez, se aposentou do MMA no ano passado, mas ainda tem contrato com o UFC e recebeu isenção especial para poder prosseguir nesta luta de boxe.

Também no card, o ex-campeão peso leve do UFC Anthony Pettis enfrenta o companheiro de equipe de Diaz, Chris Avila, e os dois também devem estar presentes para a imprensa.

A coletiva de imprensa está prevista para começar quarta-feira às 18h30 horário do leste dos EUA.