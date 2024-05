A Nike responde às críticas de Caitlin Clark e consegue a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, em um negócio de calçados

A’ja Wilson continua a desenvolver sua carreira impressionante dentro e fora das quadras, desta vez ela anunciou um acordo com a Nike, já que a gigante do vestuário produzirá um calçado inspirado nela, acrescentando que eles estavam “orgulhosos” em apresentar o Ases de Las Vegas’ estrela.

Wilson comemorou a notícia com um sorriso radiante enquanto posava para uma fotografia vestindo um moletom preto com “Claro que tenho um sapato Dot Com”, escrito nele, enquanto ela continua sua carreira estelar no basquete.

“A Nike tem o orgulho de apresentar A’ja Wilson como o mais novo membro da família de assinatura da marca”, disse um comunicado de imprensa da empresa. “Marcando o próximo capítulo da parceria com um dos maiores atletas do basquete.

Acrescentando que o calçado é “inspirado em seu estilo distinto, desempenho incrível e realidade sem remorso. Como uma das jogadoras de basquete mais icônicas de sua geração, é claro, ela ganhou um calçado”.

Wilson, que continua a ser um dos melhores jogadores da WNBA, respondeu à notícia dizendo: “Tem sido incrível trabalhar com a Nike em direção ao sonho de ter minha coleção.

“É realmente uma honra dar este próximo passo e me tornar um atleta com assinatura da Nike. Do logotipo ao visual do tênis e das peças da coleção, trabalhamos para garantir que cada detalhe esteja perfeitamente ajustado ao meu jogo e estilo.”

Nike contrata Wilson após críticas de Clark

O acordo com Wilson vem depois que a Nike foi criticada por contratar o ex-astro de Iowa Caitlin Clark a um contrato de US$ 28 milhões, que incluía um sapato exclusivo, apesar de nunca ter disputado um jogo profissional.

Isso resultou em críticos se perguntando por que as estrelas atuais da WNBA, como Wilsonestavam sendo esquecidos apesar de seu sucesso.

Esse alvoroço provavelmente diminuirá agora que Wilson assinou um acordo, como havia sido trabalhando com a Nike há mais de um ano e queria que a notícia fosse divulgada quando os Ases visitassem sua cidade natal, Columbia, na Carolina do Sul.

“O mais importante para mim é poder mostrar no que venho trabalhando há alguns anos em meu estado natal, em minha cidade natal”, Wilson disse Andscape. “Um lugar onde as pessoas me viram crescer e eu levantei as sobrancelhas tipo, ‘Ela é realmente tão boa assim?!’ Para então me ver na faculdade e agora no profissional.”

Quão boa é A’ja Wilson?

Wilson é bicampeã da WNBA depois de liderar os Ases em seu primeiro campeonato em 2023, mas ela também se sustenta falando o que fala e caminhando na quadra.

Ao longo de sua carreira, ela jogou 189 partidas e obteve média de 19,9 pontos por jogo, 8,7 rebotes por jogo e 2,1 assistências por jogo, com uma taxa de arremessos de 49,1% na posição avançada, mostrando seu alto nível de talento após ser selecionada como a primeira escolha geral. no Draft da WNBA de 2018.