Angel Reese e Kamilla Cardoso mostram química, mas sofrem derrota na estreia no Chicago Sky

EUem uma abertura elétrica da pré-temporada que teve Céu de Chicagofãs na ponta dos assentos, novos recrutas Anjo Reese e Kamilla Cardoso mostraram flashes de química promissora, embora sua estreia tenha sido marcada por uma derrota estreita contra o Lince de Minnesota, 92-87no Target Center na noite da última sexta-feira.

Anjo Reeseum artista de destaque em LSU e campeã nacional em 2023, rapidamente encontrou o ritmo, apesar do início difícil da equipe. Começando ao lado Elizabeth Williams, Diamante DeShields, Marina Mabreye Dana Evans, Reese era uma força dinâmica na quadra. Nela 24 minutos de jogoela conseguiu marcar 13 pontospegou nove rebotes e marcou duas roubadas de bola e um bloqueio, demonstrando sua versatilidade e por que o Céu estavam ansiosos para recrutá-la.

Angel Reese mostra apoio a Kamilla Cardoso na estreia na WNBA e encerra rivalidade

Kamilla Cardoso, o grande talento da Carolina do Sul, também fez sua presença ser sentida desde o início, embora sua noite tenha terminado prematuramente. A emoção em torno de sua estreia foi interrompida quando ela sofreu uma queda machucando o ombro direito no processo. Antes de sua saída, Cardoso havia contribuído seis pontos sobre Tiro 3 de 5junto com quatro rebotes e dois bloqueios em apenas 13 minutos, deixando os fãs se perguntando o que poderia ter acontecido se ela tivesse ficado mais tempo no chão.

O destaque da noite foi uma peça lindamente orquestrada no segundo quarto, onde Reese conectado com Cardoso na pintura. O perfeito passe de Reese e a acabamento liso por Cardoso foi um claro indicador da potencial esta dupla tem a oferecer, sugerindo uma parceria dinâmica que poderia florescer com mais tempo no tribunal.

Sky cai para uma equipe experiente do Lynx, preparando o cenário para uma temporada emocionante pela frente

Apesar de seus esforços, o Céu não conseguiu superar o Linceque foram impulsionados à vitória por Courtney Williams‘impressionante 17 pontos desempenho. O Lince a experiência e a coesão deram-lhes a vantagem neste confronto acirrado.

Selecionado na primeira rodada do Rascunho da WNBA de 2024com Cardoso indo como a terceira escolha e Reese como o sétimo, ambos os jogadores são vistos como centrais para os esforços de reconstrução do Sky. A expectativa em torno do seu desenvolvimento é alta e este jogo, apesar da derrota, apenas aumentou a emoção sobre o que o futuro reserva.

Enquanto o Sky se prepara para concluir sua pré-temporada contra o Liberdade de Nova York nesta terça-feira, torcedores e analistas estarão ansiosos para ver como o time se ajusta e como Reese e Cardoso recuperar e responder aos seus desafios iniciais. Com a temporada regular marcada para começar 15 de maioa nova era do Sky, sustentada por seus novatos promissores, está apenas começando a decolar.