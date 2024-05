Canadá nomeia técnico da seleção de Marsch antes da Copa América

O ex-técnico do Leeds United e do RB Leipzig, Jesse Marsch, é o novo técnico da seleção masculina do Canadá, anunciou a Canada Soccer Association (CSA) na segunda-feira.

Um comunicado disse que Marsch ingressará imediatamente em um acordo até o final de julho de 2026 e liderará o Canadá na Copa América ainda este ano, na Concacaf Gold Cup no próximo ano e na Copa do Mundo em 2026, que o Canadá será co-sede com os Estados Unidos. e México.

O anúncio foi feito através de uma conta de mídia social do CSA por meio de uma ligação Facetime entre Marsch e o CEO da seleção nacional, Kevin Blue. Marsch substitui Mauro Biello, que estava no cargo desde agosto passado, quando John Herdman se demitiu para assumir o cargo de técnico do Toronto FC, da MLS.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“Esta equipe será algo que deixará toda a comunidade canadense muito entusiasmada e pronta para apoiar”, disse Marsch durante o anúncio. “Vamos jogar com poder e inspiração, e vamos em frente.

“Mal posso esperar para começar.”

Uma declaração por escrito acrescentou: “É uma honra absoluta representar e liderar a Seleção Canadense Masculina em nossa preparação para uma Copa do Mundo em casa. A combinação da nova liderança dentro do Canada Soccer, juntamente com o potencial deste grupo dinâmico de jogadores, inspirou mim, e estou pronto e ansioso para assumir esta enorme responsabilidade.

“Meu entusiasmo e expectativa para começar são imensos. Um dos meus principais objetivos será ajudar a unir a comunidade do futebol no Canadá para apoiar nossos esforços para ter sucesso dentro e fora do campo. Tudo em 2026!”​

O Canadá está agrupado com os campeões da Copa do Mundo Argentina, Peru e Chile na Copa América deste verão. Seus primeiros jogos no comando serão amistosos contra a Holanda, em 6 de junho, e a França, em 9 de junho.

A contratação aumenta imediatamente a rivalidade entre as seleções masculinas do Canadá e dos Estados Unidos. Depois que o contrato de Gregg Berhalter com a USMNT expirou no final de 2022, Marsch foi finalista para o cargo nos EUA. Mas a Federação de Futebol dos EUA finalmente decidiu voltar a Berhalter após uma investigação sobre um incidente de violência doméstica que ocorreu há décadas.

Os EUA dominaram o Canadá por um período de 34 anos, entre 1985 e 2019, permanecendo invictos há mais de 17 partidas. Mas o Canadá tem enfrentado os EUA de forma mais equilibrada desde então, com os canadenses fazendo 2-3-2 na classificação para a Copa do Mundo de 2022, ganhando quatro dos seis pontos possíveis contra os EUA nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Foi a primeira campanha bem-sucedida do Canadá nas eliminatórias para a Copa do Mundo desde 1986.

A posição será a primeira de Marsch desde que foi demitido pelo Leeds em fevereiro de 2023. Ele conseguiu manter o time na Premier League no final da campanha 2021-22, com uma vitória em Brentford no último dia da temporada. Mas Marsch e Leeds não conseguiram aproveitar esse adiamento e acabaram sendo rebaixados no final da campanha de 2022-23.

Marsch também teve uma breve passagem pelo Leipzig, na qual o time teve dificuldades durante seus quatro meses no comando, vencendo apenas cinco dos 14 jogos do campeonato.

Marsch teve muito mais sucesso com o New York Red Bulls e o FC Red Bull Salzburg. Marsch levou os Red Bulls a dois Supporters’ Shields em 2015 e 2018. Com o Salzburgo, ele levou a equipe a duplas consecutivas na liga e na copa, além de duas vezes ter conquistado a progressão para a fase de grupos da UEFA Champions League.