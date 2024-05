Clay Holmes, dos Yankees, foi o melhor jogador da MLB

O bullpen do New York Yankees, depois de registrar o ERA mais baixo nas majors em 2023, é um grupo muito diferente nesta temporada. Jogadores importantes partiram durante o inverno, sendo substituídos por recém-chegados relativamente obscuros, enquanto outros saem cedo devido a lesões. Um declínio teria feito sentido.

Mas o corpo de socorro dos Yankees está novamente entre os melhores do esporte, com a segunda maior probabilidade de vitória adicionada e o segundo melhor ERA nas majors. A âncora é o remanescente mais proeminente: Clay Holmes, o único apaziguador qualificado que ainda não desistiu de uma corrida merecida em 2024.

Com os Yankees começando por 27-15, alimentados em parte por seu excelente bullpen, Holmes pode ser o melhor jogador no beisebol.

“STUD – todas em letras maiúsculas”, disse o apaziguador dos Yankees, Luke Weaver.

Holmes, em sua segunda temporada completa como jogador mais próximo de Nova York, registrou 21 eliminações com três rebatidas em 17⅓ entradas e lidera a Liga Americana com 12 defesas. E pergunte a qualquer pessoa no clube dos Yankees: o desempenho de Holmes em Baltimore no início deste mês ainda é muito falado.

Os Yankees, a seis eliminações da vitória, estavam com uma vantagem de 2 a 0 depois de perder para os Orioles nos dois primeiros jogos da série de quatro jogos. Uma terceira derrota consecutiva para sua principal competição pela Liga Americana Leste seria tão árdua quanto seria em 1º de maio. Os dois primeiros Orioles alcançaram a base na parte inferior do quadro. Momentos depois, com um eliminado e o topo da ordem dos Orioles se aproximando, o técnico dos Yankees, Aaron Boone, convocou Holmes para uma defesa de cinco eliminados. O que se seguiu foi uma performance elétrica e de arregalar os olhos.

Holmes eliminou Gunnar Henderson, eleito Jogador do Mês da Liga Americana dois dias depois, com um par de controles deslizantes afiados e uma chumbada de 97 mph. Ele então acertou Adley Rutschman, o apanhador All-Star dos Orioles, em duas chumbadas duras sobre a base, seguidas por um controle deslizante que quase deixou Rutschman de joelhos. Crise evitada. Holmes então manteve o meio da escalação explosiva dos Orioles sem gols no nono para garantir a vitória.

“Isso é o mais desagradável possível”, disse o técnico do Orioles, Brandon Hyde, depois de assistir à exibição. “Quando você está jogando bolas de boliche a 157 km/h com um controle deslizante, será difícil marcar pontos.”

O veterano apanhador Jose Trevino esteve presente na temporada All-Star de Holmes em 2022. Ele assistiu a algumas das saídas mais dominantes de Holmes. Mas isso foi o melhor que ele já viu de perto.

“E eu disse isso a ele”, disse Trevino.

Agora em sua quarta temporada com os Yankees, Holmes tem o segundo maior ERA+ de todos os tempos para um apaziguador dos Yankees, com pelo menos 160 partidas – atrás apenas de Mariano Rivera. Ele foi um All-Star em 2022, arrebatando o cargo mais próximo de Aroldis Chapman no meio da temporada. Ele voltou a atuar em 2023, sua primeira temporada completa na função, com 152 ERA+ em 66 partidas.

Mas ele foi ainda melhor em 2024. E com Holmes estrelando na retaguarda, o bullpen dos Yankees ostenta um ERA de 2,69, atrás apenas do Cleveland Guardians, mesmo depois de um quase colapso no domingo contra o Tampa Bay Rays. Tudo isso apesar do significativo faturamento ano a ano.

Michael King, a arma de múltiplas entradas dos Yankees na temporada passada, foi negociado como parte do pacote por Juan Soto. Wandy Peralta, seu melhor canhoto em 2023, também está em San Diego, após assinar um contrato de quatro anos com os Padres em regime de agência gratuita. O forte Jonathan Loáisiga foi operado ao cotovelo no final da temporada, após três jogos no mês passado. Tommy Kahnle, atualmente em uma missão de reabilitação na liga secundária, ainda não jogou nas ligas principais este ano.

Os Yankees adquiriram os canhotos Caleb Ferguson e Victor González dos Dodgers durante a entressafra. Eles contrataram Dennis Santana, em seu quarto time em quatro anos, para uma liga secundária. Eles converteram Weaver, um ex-escolhido do primeiro turno de 30 anos, de titular em substituto.

Ian Hamilton, um dos poucos substitutos de 2023 ainda no elenco, permitiu oito corridas merecidas em 15 partidas ao longo de três temporadas quando assinou com o Yankees antes do início da temporada passada. O destro de 28 anos foi uma revelação, registrando um ERA de 2,64 com 69 eliminações em 39 jogos.

“Há muita garantia de que mostramos que o que fazemos pode tirar as pessoas de lá o tempo todo”, disse Hamilton sobre a equipe técnica dos Yankees. “Parece ridículo, mas então [there’s] o Efeito Yankee. Quando você está no bullpen aqui, você só quer se apresentar e se exibir para os Yankees. Não facilita, mas essa motivação está como sempre aqui. Sempre há esse impulso.”

Boone deu crédito ao front office dos Yankees por sua capacidade de identificar armas subvalorizadas e maximizar suas habilidades. A experiência produziu bullpens que terminaram entre os cinco primeiros na ERA nas últimas três temporadas. Ninguém incorpora melhor o talento da organização para a construção de bullpens do que Holmes.

Os Yankees adquiriram o destro de 1,80 metro do Pittsburgh Pirates em julho de 2021 para os jogadores de campo Diego Castillo e Hoy Park. Holmes teve um ERA de 4,93 em 42 entradas naquela temporada no momento da troca. Ele possuía uma ERA de carreira de 5,57 ao longo de partes de quatro temporadas. Nada indicava que o domínio estava próximo.

“Sentimos que ele será um cara muito duro com os destros”, disse Boone na época, “mas sentimos que ele tem o material e o repertório para ir para outro lugar”.

Os Yankees fizeram Holmes trocar sua bola curva por uma varredura para complementar sua chumbada e controle deslizante giroscópio. O varredor, um slider com um break maior, joga melhor contra rebatedores destros. O controle deslizante giroscópio, uma oferta mais difícil, é mais eficaz contra canhotos. Ele permitiu apenas cinco corridas em 25 partidas para encerrar a temporada regular.

Três anos depois, Holmes ainda não desistiu de acertar nenhum de seus controles deslizantes, ao mesmo tempo em que registrou a segunda maior taxa de bola no solo (71,1%) entre os apaziguadores qualificados, atrás de uma chumbada devastadora com média de 96,3 mph. Ele tem uma taxa de acerto de 61,5% nos 34 varredores que lançou – todos para destros – com seis eliminações. Seu controle deslizante giroscópio é classificado como o melhor controle deslizante nas principais, de acordo com a estatística Run Value/100 Pitches.

“Para mim, muito disso está acertando minha direção”, disse Holmes. “Sou capaz de descer o monte mais rápido e acho que isso ajuda meu corpo a se mover um pouco melhor. Apenas conhecendo minhas pistas, a direção que preciso seguir. É um produto de mim apenas descendo o monte melhor. Isso libera meu braço.

O único defeito de Holmes até agora nesta temporada veio depois que o erro do shortstop Anthony Volpe em uma jogada de rotina levou a três corridas não merecidas no 10º turno de uma vitória sobre o Arizona Diamondbacks em 3 de abril. mas ele escapou de um congestionamento carregado de bases com seu terceiro strikeout do inning, fechando uma vitória por 2 a 0 e mantendo seu ERA de 0,00.

“Clay é praticamente a mesma pessoa todos os dias: calmo”, disse Hamilton. “Ele está pronto para entrar no jogo praticamente qualquer dia. Não importa quantas vezes sejam necessárias.”