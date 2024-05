Dan Hardy questiona o foco de Cedric Doumbe após bizarra derrota no Splinter

Dan Hardy se pergunta se a ruptura de Cédric Doumbé pode ter dividido a opinião dos fãs sobre o popular lutador do PFL.

Doumbé sofreu a primeira derrota de sua carreira no MMA em março passado, quando foi decidido que ele não poderia continuar após reclamar do que parecia ser um pequeno pedaço de entulho alojado em seu pé. O oponente da estrela francesa do kickboxing, Baysangur Chamsoudinov, foi oficialmente premiado com uma vitória por nocaute técnico, para desgosto de uma casa lotada em Paris.

Hardy, comentarista do PFL e chefe de operações de caça da filial europeia da liga, falou sobre o estranho final em A hora do MMAe questionou se Doumbé poderia ter lutado contra a dor.

“É uma circunstância muito complexa”, disse Hardy. “Há certas coisas que não podem ser discutidas e não quero ser a pessoa que as discute ao vivo. O que direi é que Cédric foi revistado nos bastidores. Não estávamos fazendo verificações na jaula. Esta foi uma decisão da comissão local. Eu não gostei. Não quero que as pessoas entrem na jaula sem serem verificadas e é algo que estou pressionando para que seja mudado. Mas Cédric saiu descalço. Aquele piso não era adequado para andar descalço. Ele estava andando por onde o público andava com sapatos e outras coisas.

“Mas, ao mesmo tempo, tive uma lasca no dedo do pé enquanto estávamos lutando. Na verdade, eu ri, disse: ‘Eu mesmo fiz o Doumbé’ e continuamos a sessão. É uma farpa. Mudei meu polegar quando lutei com Anthony Johnson porque o desloquei. Tenho vontade de estar sintonizado com uma dor que deve ser tão mínima assim, você não está totalmente focado na luta, e me pergunto onde mais estava a cabeça dele. Porque você tem que estar presente quando estiver lutando contra alguém como ‘Baki’. A arena estava lotada, todo mundo estava lá para assistir aquela luta, foi uma luta de muito risco. Eu teria lutado contra qualquer coisa para permanecer lá. Qualquer coisa.

“Você poderia ter quebrado meus dois braços antes do primeiro assalto, eu ainda teria tentado chutar sua cabeça. Este foi o ponto que afirmei na conferência de imprensa. Vimos lutadores em pé, entrevistando Joe Rogan com dedos deslocados. Tipo, Jon Jones teve o dedo do pé realocado durante a entrevista. Não sei.”

Após o incidente, Doumbé expressou seu descontentamento com a forma como o árbitro Marc Goddard lidou com a situação, afirmando que “não gosto mais do cara” e que solicitaria uma mudança de árbitro caso Goddard fosse designado para uma de suas lutas no futuro.

Hardy reconheceu a dificuldade de arbitrar uma ocorrência tão única, que fez com que Doumbé interrompesse a ação para apontar sua lesão a Goddard. A luta foi cancelada quando Goddard determinou que Doumbé não estava mais enfrentando Chamsoudinov.

“Foi uma situação muito frustrante e decepcionante”, disse Hardy. “Falei com todos os envolvidos, incluindo todos os funcionários. Eu sinto que houve uma falha na comunicação, com certeza. Eu sinto que poderia ter sido dito melhor que você não pode interromper a luta. Eu tive essa conversa com Marc. A outra coisa também é que Marc é – na minha opinião, ele é o melhor árbitro do jogo. É um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo, como árbitro, você tem que ter certeza de que está se protegendo porque ele saiu disso e levou muita pressão por isso, o que eu não acho que ele estava merecedor de.

“Ele teve um lutador que se virou para ele duas ou três vezes e expressou a dor, e como oficial, se você segue as regras, você me diz que está com dor, eu tenho que parar o lutar. Foi decepcionante porque todos queríamos ver o ponto culminante, mas não acho que teríamos chegado a uma conclusão depois de três rounds. Eu senti que precisava de cinco rodadas. Precisava de uma revanche. Ainda quero ver a revanche agora.”

A próxima luta de Doumbé acontece no dia 17 de maio, na França, em evento do Bellator Champions Series, onde enfrenta o veterano Jaleel Willis, com 21 lutas. Aos olhos de Hardy, Doumbé precisa de um desempenho impressionante para recuperar o entusiasmo e estabelecer o que pode ser um encerramento digno de nota para sua campanha de 2024.

“Será uma luta muito interessante para ele, porque Jaleel é um veterano do esporte”, disse Hardy. “O que ele é, 16-5? Ele tem muitas decisões onde consegue controlar e abafar as pessoas, e isso vai ser um teste muito duro para o Doumbé, alguém que tem muita experiência no MMA. Mas eu sinto que isso vai ficar na cabeça dele e na cabeça de alguns fãs – que a revanche de ‘Baki’ precisa acontecer.”

“Acho que faz sentido colocá-lo de novo”, continuou Hardy. “Acho que podemos entrar em uma arena muito, muito maior com isso também. Doumbé é uma estrela especial. … Há algo muito especial em Cédric Doumbé. Acho que ele perdeu um pouco o ímpeto nisso, mas acho que ele pode recuperá-lo no dia 17 de maio, no Bellator. Há também muitas outras conversas sobre quem Doumbé enfrentará antes do final do ano e muitos nomes familiares estão sendo divulgados, então acho que eles estão planejando intensificá-lo muito, muito rapidamente se ele tiver sucesso em 17 de maio.”