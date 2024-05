Devin Haney pressiona pela desqualificação após o escândalo de drogas de Ryan Garcia

Devin Haney, através de sua equipe jurídica, exigiu a Comissão Atlética do Estado de Nova York (NYSAC) desqualificar Ryan Garcia após sua controversa vitória em 20 de abril. A partida, que inicialmente foi considerada uma vitória para Garcia, foi ofuscada pelo subsequente teste positivo para o banido substância que melhora o desempenho, ostarina.

Pat Inglêsadvogado de Haney, apresentou um apelo convincente de oito páginas aos diretores e funcionários da comissão, defendendo Desclassificação de Garcia com base no precedente e nas especificidades deste caso. Este movimento ousado poderia potencialmente tirar Garcia de sua vitóriamarcando-o como uma derrota, e transferindo a vitória para Haney.

A luta está sob intenso escrutínio devido a O comportamento inesperado de Garcia antes da lutaincluindo pesagem superior três libras acima o limite de 140 libras e sua admissão de usar a manipulação de peso como estratégia para ganhar um injusto vantagem. O subsequente teste de drogas positivo de Garcia para ostarina, detectado antes e no dia da luta, apenas colocou lenha na fogueira.

A equipe de Haney acusa Garcia de comprometendo a segurança e a integridade da partida lutando sob a influência de uma substância proibida, apontando o risco adicional em um esporte tão perigoso como o boxe. A carta de English ao NYSAC destacou vários violações de Garciaincluindo o uso de soros intravenosos – um método conhecido para diluir a urina e evitar testes de drogas positivos.

As alegações de doping de Garcia aprofundam a controvérsia sobre o resultado da luta de boxe

Avançar controvérsias surgiu quando Garcia, que derrubou Haney três vezes durante a luta, alegou que seu teste de drogas positivo poderia ser um “trabalho interno“, sugerindo adulteração com sua amostra. Apesar de suas alegações de inocência, as ações de Garcia lançaram uma longa sombra sobre a legitimidade da luta.

Inglês também apontou a gravidade das infrações de Garcia, observando que os níveis detectados de ostarina estavam significativamente acima do que algumas jurisdições poderiam considerar quantidades vestigiais. Adicionalmente, A afirmação ultrajante de Garcia de ser “alto pra caralho” durante a luta não apenas manchou sua reputação, mas também trouxe descrédito ao esporte e à comissão que o supervisiona.

O NYSAC ainda não decidiu O destino de Garcia, mas com multas e suspensões em jogo, e a equipe de Haney pressionando por uma desqualificação em vez de um mero não-concurso, a comunidade do boxe aguarda ansiosamente uma resolução. A decisão final, que deverá estabelecer um precedente no tratamento de tais violações, ainda não foi anunciada. Enquanto isso, Garcia solicitou ao teste de uma amostra “B”com resultados pendentes, deixando o mundo do boxe no limbo sobre o verdadeiro resultado de A polêmica luta de 20 de abril.