Dillon Danis oferece sua opinião não filtrada sobre o suposto positivo de Ryan Garcia: ‘Absolutamente vergonhoso’

Dillon Danis é um dos lutadores mais polêmicos dos últimos anos. O lutador aposentado nunca hesita em expressar sua opinião sobre quase tudo que tenha a ver com boxe ou artes marciais mistas, e Ryan Garcia alegado positivo para drogas para melhorar o desempenho (PEDs) não foi exceção.

Esta terça-feira, diversas fontes afirmaram que o boxeador californiano teria testado positivo nos testes que o Agência Voluntária Antidopagem (VADA) realizada após sua luta contra Devin Haney fim-de-semana passado.

De acordo com as informações, García teria testado positivo para Ostarine, um medicamento que ajuda no crescimento muscular. A substância é proibida na prática esportiva e não é aprovada para consumo humano.

García já saiu para negar a informação, mas isso não impediu que a notícia causasse todo tipo de reações, inclusive que Gervonta Davis, Haney ele mesmo e Falar.

A reação de raiva de Dillon

Falar acessou sua conta no X, antigo Twitter, para criticar García pelo suposto positivo. “Ryan Garcia é uma piada, a escória absoluta da terra”, disse o ex-lutador e acrescentou: “Se você toca em esteróides, você é um idiota covarde e patético. Absolutamente vergonhoso.”

Vale lembrar que os dois lutadores já travam uma rivalidade acirrada há algum tempo, que costumam veicular nas respectivas redes sociais. A briga mais recente deles resultou de um vídeo de García ex-mulher, Andrea Celinaque Falar compartilhou em sua conta do Instagram.

Embora a rivalidade parecesse ter terminado quando Falar oferecido Garcíaseu apoio em meio a uma crise emocional que o boxeador teve no início deste ano, o novo comentário do ex-lutador certamente reacenderá a rivalidade.

As respostas contra Danis

Falar’ O comentário imediatamente causou uma reação dos internautas. Entre os comentários, um X usuário disse: “Você pode ser o pior lutador da história que fala tanta merda” enquanto outro disparou: “Você também é uma piada, por isso Dana Branco não te ligou. “

“Que irônico vindo da própria piada,” outra pessoa respondeu, enquanto outros o lembraram de sua desastrosa carreira de lutador: “Dillon, vamos lá cara. Você nem revidou”, “Mano, você não quer virar um saco de cadáveres de novo” e “Entre na academia, sua última luta foi patética. Eu realmente pensei que você iria trazer o calor para Logan“, foram alguns dos comentários sobre isso.