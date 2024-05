Emma Hayes: O ‘DNA americano’ do USWNT não mudará sob mim

COMMERCE CITY, Colorado – A nova técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, deve reformular rapidamente uma equipe que vem de seu pior resultado na história da Copa do Mundo no ano passado. Primeiro, ela brincou, precisava aprender o nome de todos.

Hayes pegou o microfone no Dick’s Sporting Goods Park na sexta-feira para sua primeira entrevista coletiva formal como técnica principal, e ela disse que há uma parte do time que ela deseja que permaneça a mesma.

“Todos conhecemos os principais ingredientes do DNA americano e isso não mudará sob a minha gestão”, disse Hayes.

Falando aos repórteres na semana passada, Hayes definiu parcialmente esse DNA como “a atitude em relação ao desempenho e a expectativa de dar tudo o que você tem… gerenciando a pressão no maior palco, gerenciando o distintivo nesta camisa”.

Hayes disse na sexta-feira que tem conduzido reuniões individuais de 15 minutos com cada jogador no campo, um processo que continuará na próxima semana, à medida que o primeiro campo de treinamento do time sob o comando de seu novo técnico continuar. Conhecer os jogadores dentro e fora do campo “é onde está a sobrecarga”, disse ela.

“Eu não faço amizades rápidas”, disse Hayes, sublinhando a abordagem pragmática que ela continua descrevendo. “Quero que construamos as coisas certas nos momentos certos.”

Emma Hayes se prepara para assumir o comando da seleção feminina dos Estados Unidos pela primeira vez no sábado. Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

O jogo de sábado contra a Coreia do Sul será o primeiro de Hayes no comando do USWNT desde que ela aceitou o cargo em novembro. Hayes terminou a temporada europeia no Chelsea, conquistando o quinto título consecutivo da liga inglesa no início deste mês.

Hayes terá o jogo de sábado e uma revanche na terça-feira em St. Paul, Minnesota, antes de selecionar sua escalação olímpica de 18 jogadores no próximo mês. A equipe e uma nova equipe têm menos de dois meses para se sincronizarem antes das Olimpíadas na França.

Hayes falou na semana passada sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio entre jovens jogadores talentosos e vozes experientes no vestiário. O atacante Alex Morgan – que está totalmente disponível após uma recente lesão no tornozelo – é o jogador que mais atuou no campo e agora está fazendo sua quarta transição de treinador em tempo integral com o USWNT.

“Acho que isso significa que estamos aprendendo um com o outro rapidamente, conforme necessário”, disse Morgan sobre o desejo de Hayes de preservar o “DNA” de uma seleção que venceu quatro das nove Copas do Mundo Femininas. “Tudo está no caminho certo. Acho que ela veio para este ambiente e obviamente é algo que ela esperava há muitos meses; é algo que esperávamos tê-la há muitos meses.

“Acho que isso significa apenas que estamos em uma situação muito boa e de respeito mútuo e compreensão de que precisamos construir confiança. Tem que começar em algum lugar, mas estamos em uma boa situação.”

Hayes disse na sexta-feira que há muitas coisas que ela não discutirá sobre assuntos de equipe em público, mas ela frequentemente elogiou a capacidade de seus jogadores de digerir informações em sua entrevista coletiva de 13 minutos.

“Acho que houve uma melhor compreensão tática do que eu esperava, mas para mim o mais importante é a capacidade de captar a informação muito, muito rapidamente. [They’re] esponjas, esponjas inacreditáveis.

“Não importa o que tenhamos jogado contra eles esta semana, eles aceitaram e estão absorvendo. Esta equipe está desesperada para melhorar e está focada nas performances e nos processos para fazer isso.”

Poucos minutos depois, o time entrou em campo sob o céu ensolarado do Colorado e iniciou treinos de passes que terminaram com oportunidades de gol. Hayes ficou no meio do campo e comunicou ordens, eventualmente dizendo aos jogadores que eles teriam que escolher a sequência correta de passes.

Um exercício de sequência de passagem da parte aberta do #USWNT‘s treino MD-1 antes do primeiro jogo de Emma Hayes no comando. Foi quando a equipe adicionou a camada de defensores à mistura e deu aos jogadores a opção de alterar e escolher a sequência de jogo. pic.twitter.com/2E1MXIjQbe -Jeff Kassouf (@JeffKassouf) 31 de maio de 2024

“Emma nos surpreende todos os dias”, disse Sophia Smith, atacante do USWNT. “Ela é uma bola de energia, mas todos nós sabíamos disso. Ela é uma pessoa incrível, antes de mais nada. Ela é uma treinadora divertida de se jogar; é uma treinadora para quem você quer jogar.”

Como disse o prodígio do ataque Jaedyn Shaw, de 19 anos: “Chegou a hora”.