Presunto Darwin está fora no Los Angeles Lakers depois do icônico A equipe californiana sofreu outra derrota lamentável nos playoffs da NBA para o Denver Nuggets.

Como resultado, a busca por um novo treinador está em andamento, com tantas opções disponíveis, deixando o presidente, Jeanie Buss, confuso sobre como lidar com isso.

A decisão de LeBron James de jogar com Bronny poderia comprometer seus últimos anos?

Com recém-chegados, veteranos e todos os demais demonstrando interesse no trabalho do Lakers, especialmente porque trabalhariam com Lebron James, o grupo tem a chance de escolher quem quiser. Eles já riscaram alguns da lista, como Mike Budenholzer e Charles Leeque assinaram em outro lugar.

Mas quem eles realmente assinarão? A resposta foi revelada ao Show de Pat McAfee por um NBA Insider.

“Eu olharia para nomes como Kenny Atkinson, JJ Redick“, o Atlético Shams Charania disse a Pat McAfee. “Esses dois nomes também são potenciais.

“Mesmo os caras gostam David Adelman, que é assistente técnico em Denver agora. James Borrego, um assistente técnico em Nova Orleans no momento. Eles terão uma rede ampla e espero que entrevistem uma abundância de candidatos.”

Ele acrescentou que as entrevistas deverão ocorrer na próxima semana, ou seja, de 13 a 19 de maio.

Quem são as opções surpresa do mercado?

O Lakers também poderia escolher um curinga completo e escolher alguém que não tenha muita experiência. Eles podem até seguir nessa direção depois que o Milwaukee Bucks liberar um trio de funcionários importantes.

Treinadores assistentes DJ Bakker, Josh Oppenheimer e Sidney Dober todos sairão da organização, assim como Jeanie Buss tornar-se nuclear e selecionar alguém em quem ninguém estava realmente pensando?

Bakker tem menos experiência. Mas Oppenheimer e Dober explodiu em Milwaukee ajudando a inspirar o Bucks em seu primeiro campeonato da NBA desde 1971, quando derrotou o Pheonix Suns em 2021.