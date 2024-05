José Aldo tem ‘várias ofertas na mesa’ após vitória no UFC 301, mas não tomará decisão até ouvir a oferta do UFC

Jose Aldo completou seu contrato com o UFC com um desempenho vintage no UFC 301, dominando o promissor Jonathan Martinez por três rounds e vencendo por decisão unânime.

Agora seu futuro está em aberto.

Aldo voltou de uma aposentadoria de dois anos do UFC 301 e disse que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro como lutador. O UFC tem capacidade de igualar as ofertas ao longo do tempo, mas Aldo disse que não concordou em lutar no UFC 301 simplesmente para se tornar um agente livre. Em vez disso, ele queria se testar novamente sob as regras do MMA, após um curto 2-0-1 no boxe.

“Mas agora, sim, é hora de negociar”, disse Aldo na segunda-feira A hora do MMA. “É hora de conversar com o UFC e ver o que é melhor para nós. Estamos negociando, ‘Dedé’ [Andre Pederneiras] está falando diretamente com Sean [Shelby] em reuniões. Estamos esperando para ver o que acontece. Temos várias ofertas na mesa, mas do UFC estamos apenas começando [to negotiate]. Está em ‘Dede’, Sean e Dana [White] agora, sentar à mesa e decidir o que é melhor para minha vida.”

Aldo revelou que concordou em boxear Neeraj Goyat na eliminatória de Jake Paul x Mike Tyson antes de assinar contrato para lutar contra Martinez no UFC 301. O ex-campeão do UFC e WEC também disse na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 301 que gostou da ideia de pular a linha e desafiar Sean O’Malley pelo título peso galo do UFC se ele fechar um novo acordo com a organização, e dobrou suas metas de campeonato em 2024.

“Tenho que dar prioridade ao que tenho durante toda a minha vida, certo?” Aldo disse. “Graças a Deus, o Aldo que sou hoje, e o que faço hoje é graças ao UFC. Quero conversar primeiro com o UFC. Quem sabe, talvez [I’ll continue] no MMA. Fiquei fazendo isso por 20 anos, sempre dando tudo que tinha. Nunca saí, nunca tirei férias, nada além de treinar e treinar. Esse tempo longe foi bom para mim e para minha cabeça, meu corpo. Eu poderia me recuperar. Me considero um grande lutador de MMA novamente.”

Aldo acumulou uma sequência de três vitórias consecutivas no peso galo sobre Pedro Munhoz, Rob Font e Marlon Vera antes de pendurar as luvas em 2022, após derrota por decisão para Merab Dvalishvili. Ele disse que seu sonho ainda é conquistar o campeonato de 135 libras.

Aldo está aguardando para saber o que o UFC tem para ele antes de decidir o que é melhor para seu futuro e o futuro de sua família.

“Tudo depende agora do que eles vão me apresentar e qual é o plano para o futuro”, disse Aldo. “Não creio que o dinheiro seja o problema agora, não estamos pensando nisso. Estamos pensando no que posso fazer e para onde posso ir. É isso que temos que ver agora. Meu sonho era ser campeão e treinei para isso, meu corpo está preparado para isso. Todo mundo viu o que fiz na minha volta, fiz de tudo um pouco. Eu era um lutador completo de MMA. Estou me sentindo ótimo para fazer ainda mais. Quem sabe, ser campeão no futuro.”