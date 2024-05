Kamaru Usman e Samuel Eto’o apoiam Francis Ngannou em seu funeral

EUum evento solene e comovente, ex- Campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou despedir-se de seu filho, Kobe, na última sexta-feira. A partida repentina do menino de 15 meses deixou um vazio no coração de muitos, sublinhado por uma reunião sombria de figuras notáveis ​​do mundo dos esportes que vieram prestar suas homenagens.

A cerimónia, marcada pelas comoventes homenagens, contou com a presença de Kamaru Usmanoutro UFC campeão mundial e ícone do futebol camaronês Samuel Eto’o. O derramamento de tristeza e solidariedade destes atletas destaca o profundo impacto do trágico acontecimento na comunidade desportiva.

Ngannouque recentemente fez a transição do octógono para o ringue de boxe, levou para Instagram no início da semana para compartilhar notícia devastadora da morte de seu filho. Suas palavras pintaram um quadro de profunda perda: “É muito cedo para partir, mas ele se foi. Meu garotinho, meu companheiro, meu parceiro Kobe estava cheio de vida e alegria. Agora, ele está deitado sem vida“, escreveu Ngannou.”Eu era o meu melhor ao lado dele e agora não tenho ideia de quem eu sou. A vida é tão injusta para nos atingir onde mais dói.”

O mundo dos esportes reuniram-se em torno de Ngannou durante este momento difícil. Antonio Josuéo recente adversário de Ngannou, ofereceu palavras de consolo, esperando que “as memórias que você compartilhou lhe trazem conforto.” Conor McGregorestrela do UFC e ex-parceiro de treino, expressou sua devastação: “Absolutamente arrasado ao ler este Francisco! Eu só posso imaginar a dor que você está sentindo agora. Lamento muito ouvir esta notícia. Rezo para que Deus tenha o melhor e mais seguro lugar no céu para ele, até que você se encontre novamente.”

Outras homenagens vieram de luminares como Manny Pacquiao, Cain Velásqueze Tony Bellowilustrando o amplo impacto da perda de Ngannou na comunidade dos esportes de combate.

As muitas batalhas de Ngannou

A história de vida de Ngannou é de resiliência e triunfo contra as probabilidades. De uma infância desafiadora em Batie, Camarõesonde enfrentou as dificuldades de uma caminhada diária de seis milhas para a escola e trabalho em minas de areia com apenas dez anos de idade, até a sua perigosa viagem através de África em busca de uma vida melhor, O passado de Ngannou é uma prova de sua força e determinação. Sua ascensão ao auge do UFC como campeão dos pesos pesados ​​em 2020, onde derrotou Stipe Miocicmostrou seu espírito indomável.

Apesar de sua mudança para o boxe e as batalhas físicas no ringue, são as provações pessoais, como a perda de seu filho que apresentam os desafios mais assustadores. Como a comunidade continua a apoiá-loa jornada de Ngannou através do luto é um lembrete comovente das batalhas pessoais que estão além dos olhos do público.