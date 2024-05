Marquez Valdes-Scantling em guerra com Mahomes e Andy Reid: sinais para o time que quer acabar com a dinastia dos Chiefs

euúltima temporada, wide receiver Márquez Valdés-Scantling não foi capaz de jogar quantos minutos queria para o Chefes de Kansas City.. Agora que uma nova temporada está se preparando para começar depois do verão, este jogador tomou a decisão de deixar o Kansas e mudar para jogar em um novo time. Entre os diversos motivos pelos quais decidiu sair, Valdes-Scantling sentiu que não conseguiu a atividade que desejava no Chiefs sob o comando do técnico Andy Reid comandos. Nas duas temporadas que disputou lá, o WR conseguiu participar de 10 jogos e conseguiu apenas 21 recepções com 315 jardas e um touchdown. Valdes-Scantling sente claramente que precisa de mais participação e decidiu adequadamente na terça-feira, 14 de maio.

Marquez Valdés-Scantling assina nova franquia da NFL

De acordo com ambos Ian Rapoport e Tom Pelissero, Márquez Valdés-Scantling tomou a decisão de assinar um novo contrato com uma equipe diferente. Apesar de ter vencido dois anéis do Super Bowl com o Kansas City Chiefs já com um passe para touchdown de 16 jardas incluído no Super Bowl LVIII. Scantling tomou a decisão de deixar seu time e assinar pelo Buffalo Bills por uma temporada. Ele começou sua carreira no Green Bay Packers e passou quatro temporadas lá antes de se transferir para o Chiefs. Embora a atividade em campo tenha sido escassa, ainda estamos falando de um wide receiver talentoso que tem muito a oferecer a qualquer equipe que representa.

Durante uma carreira de seis anos, Marquez Valdés-Scantling disputou um total de 92 partidas com 186 recepções e um total de 3.155 jardas com 16 touchdowns. O Buffalo Bills é uma das franquias emergentes da NFL com planos sérios para superar o domínio do Kansas City Chiefs. Com esta nova chegada, eles esperam não apenas obter um wide receiver de classe mundial, mas também obter algumas informações privilegiadas sobre como os Chiefs operam diariamente. Esta nova chegada poderia funcionar bem no Buffalo BIlls e quanto eles irão melhorar seu nível de desempenho com este novo WR?