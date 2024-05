Messi está em dúvida para o jogo Inter Miami x Orlando devido a lesão

Lionel Messi será avaliado antes do confronto do Inter Miami com o Orlando City, na quarta-feira, após sofrer uma pequena lesão no joelho, disse o assistente técnico Javier Morales, enquanto Jordi Alba estará disponível para seleção.

Messi se lesionou na vitória do Miami por 3 a 2 sobre o Montreal, no sábado. O atacante argentino sofreu falta de George Campbell, do Montreal, aos 40 minutos, forçando Messi a cair segurando o joelho, embora tenha sido liberado para jogar o restante da partida.

“Vamos verificar Messi hoje, ver como ele se sente hoje durante o treino e depois tomar uma decisão”, disse Morales. “Ontem ele andou de bicicleta e correu um pouco e sentiu um pouco o joelho, mas vamos ver como ele está hoje.

“Ele sofreu uma pancada no joelho no sábado contra o Montreal, continuou jogando até o final do jogo e depois congelou ao finalizar. Ontem treinou com os jogadores que fizeram trabalho regenerativo, com a bicicleta e um pouco de corrida. o campo.

“Agora, como o resto dos jogadores, vamos avaliá-los para ver como se sentem e quem está pronto”, disse Morales. “Serhiy Kryvtsov, por exemplo, sentiu uma cãibra. Ontem, os jogadores que iniciaram contra o Montreal fizeram um trabalho regenerativo na academia. Falaremos com eles hoje, veremos como se sentem e o que faremos amanhã contra o Orlando City.”

Messi, como a maioria dos jogadores que iniciaram a partida contra o Montreal, não atuou nos primeiros 15 minutos do treino da manhã de terça-feira. Mas Morales disse que tem uma mentalidade “competitiva” ao se recuperar de uma batida.

“Conheço Messi como pessoa há um ano, ele é um jogador muito competitivo”, disse Morales. “Tudo o que ele joga ele quer vencer. Tudo o que ele faz, ele tenta dar o seu melhor. Ele veio aqui para tentar construir este campeonato e agora está se preparando para a Copa América. Cada vez que ele jogar, ele tentará faça o seu melhor. Estamos muito felizes e satisfeitos por tê-lo conosco.”

Morales disse que Miami pedirá à MLS que esclareça a regra da margem lateral de dois minutos que forçou Messi a sair da partida no sábado.

Por causa dos novos regulamentos da MLS, “Se o árbitro interromper o jogo devido a uma potencial lesão do jogador, na qual o jogador permanece no chão por mais de 15 segundos e a equipe médica entra no campo de jogo, o jogador pode ser obrigado a deixar o campo de jogo por dois minutos.”

Messi saiu de campo em momento crucial, após a falta inspirar cobrança de falta para o Miami em posição privilegiada para o jogador marcar.

Durante sua breve passagem pela linha lateral, o jogador se virou para a câmera para expressar desdém enquanto balançava a cabeça com raiva.

“Algo sobre o qual conversamos dentro da equipe é que essas regras da MLS não podem ser tão pretas e brancas e devem estar abertas a interpretações”, disse Morales na terça-feira. “Principalmente com estes, porque estão sendo feitos em regime de testes porque não é algo que vem da FIFA.

“No caso de Messi, estamos perdendo por 0 a 2 e há um confronto entre dois jogadores”, disse. “Todos vocês sabem que o Léo é a última pessoa que perde tempo em campo, está machucado e precisa sair de campo. regra entra.

“Sabemos que é a título experimental e esperamos que a MLS possa rever e analisar estas situações para ter melhores resoluções no futuro”.

Entretanto, Alba juntou-se a vários jogadores em campo durante a sessão de terça-feira aberta à comunicação social.

O zagueiro retorna após quatro jogos afastado dos gramados, após sofrer uma lesão na perna direita no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Kansas City, no dia 13 de abril.

“Jordi está pronto e de volta, e estamos felizes por tê-lo de volta”, disse Morales.

Miami irá para Orlando como líder da tabela da Conferência Leste, com 27 pontos em 13 jogos e um recorde de 8-2-3.

Agora, os Garças tentarão conquistar a primeira vitória no Inter&co. Estádio em Orlando, Flórida, na noite de quarta-feira.