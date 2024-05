Mike Tyson tem um favorito surpreendente para a luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk

Mike Tyson sabe uma ou duas coisas sobre boxe. O mais jovem ex-campeão indiscutível da história disputou 58 lutas, venceu 50, perdeu seis e empatou duas, então não há dúvida de que ele sabia do que estava falando quando escolheu o seu favorito para a luta de sábado, 18 de maio, entre Fúria de Tyson e Oleksandr Usyk.

Fúria e Usyk se enfrentarão neste fim de semana na Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita, em uma luta que unificará os quatro cinturões de pesos pesados ​​pela primeira vez desde Lennox Lewis foi coroado campeão indiscutível em 1999.

Tyson não é estranho a tal cenário. Em 1987, o “Criança Dinamite” foi coroado campeão indiscutível dos pesos pesados ​​ao derrotar Tony Tucker por decisão, acrescentando assim o IBF cinto para o WBA e leucócitos cintos que ele já possuía.

A luta do fim de semana já é polêmica, com os dois competidores intensificando suas trocas verbais a cada evento promocional. Agora, Tyson adicionou combustível à fogueira, garantindo que Fúria de Tyson será aquele que sairá com o braço levantado.

A previsão de Iron Mike

Em entrevista com Luta Hub TV, Tyson não hesitou em apontar Fúria como o vencedor. “Estou indo em direção a Tyson Fury porque acho que ele só vai dominá-lo (Usyk)” disse o ex-campeão na palestra.

Tyson explicado, “Ele vai alcançá-lo e dominá-lo. Tenho que ir com Fury. Acho que ele é o melhor lutador do mundo, principalmente na categoria peso pesado.”

Os criadores de probabilidades concordam com Mike. Neste momento, as probabilidades favorecem ligeiramente o inglês com +105 contra +100 para o ucraniano. O empate está em +1.500.

Tyson x Jake Paul

Enquanto isso, Tyson está se preparando para sua luta em junho próximo contra o influenciador que virou boxeador Jake Paulo. A luta é polêmica não só pela diferença de idade entre os contendores, mas porque, recentemente, os organizadores conseguiram sancioná-la como luta profissional.

Tyson e Paulo mostram continuamente vídeos de seus treinamentos em suas redes sociais, e o que eles mostram divide especialistas e fãs. Muitos estão preocupados com Ferro Mike idade. Outros, por sua vez, consideram que Mike’s poder de perfuração seria perigoso para o Criança problemáticaespecialmente sob regras profissionais.

Com ambas as lutas cada vez mais perto, os fãs não podem deixar de ficar entusiasmados com o que profissional boxe tem a oferecer nas próximas semanas.