Notre Dame x Texas A&M estreia no futebol universitário na ABC

A primeira semana completa da próxima temporada de futebol universitário contará com um jogo triplo no sábado na ABC, incluindo o Texas A&M apresentando Notre Dame no horário nobre.

A ESPN anunciou seus principais confrontos para a Semana 0 e Semana 1 como parte de sua apresentação aos anunciantes em Nova York na terça-feira.

O confronto de 31 de agosto também marca o primeiro jogo de Mike Elko como técnico do Texas A&M. Elko foi coordenador defensivo e técnico de segurança da Texas A&M de 2018 a 2021 antes de ser contratado pela Duke, onde teve 16-9 em duas temporadas.

Antes de sua primeira passagem pelos Aggies, Elko foi coordenador defensivo do Notre Dame em 2017.

“College GameDay” também terá origem em College Station, Texas, naquele dia pela primeira vez desde 2018.

Os outros jogos da ABC no sábado da semana 1 são Clemson enfrentando a Geórgia em Atlanta ao meio-dia ET e a Flórida recebendo Miami às 15h30 na primeira transmissão da SEC na rede. ABC assume o jogo SEC do final da tarde da CBS.

O jogo de domingo, 1º de setembro, entre USC e LSU também será no ABC, com início às 19h30.

A ESPN anunciou em dezembro passado que o “College GameDay” fará sua primeira viagem internacional em 24 de agosto, quando o Florida State enfrentará a Georgia Tech em Dublin. Esse jogo começará ao meio-dia ET e é um dos confrontos marcantes da Semana 0. ABC realizará o lançamento do Desafio MEAC/SWAC entre Florida A&M e Norfolk State às 19h30

Os jogos da ESPN em 31 de agosto incluem Alabama recebendo Western Kentucky às 19h30 na estreia de Kalen DeBoer no Crimson Tide.

Texas e Oklahoma, que ingressarão na SEC na próxima temporada, farão sua estreia na ESPN. Os Sooners receberão o Temple na sexta-feira, 30 de agosto, às 19h, e os Longhorns enfrentarão o Colorado State no dia 31 de agosto, às 15h30.

A ESPN também transmitirá o estado de Dakota do Norte no Colorado em 29 de agosto, o TCU em Stanford em 30 de agosto e o Boston College no estado da Flórida na segunda-feira, 2 de setembro.

A CBS, que estará em sua primeira temporada completa com jogos do Big Ten às 15h30 horário do leste dos EUA, terá o primeiro jogo da conferência da USC em 21 de setembro, quando visitar Michigan. A rede também terá Notre Dame em Purdue no dia 14 de setembro, bem como o jogo do título da conferência no dia 7 de dezembro às 20h.

Os dois primeiros jogos “Big Ten Saturday Night” da NBC acontecem com o atual campeão nacional Michigan recebendo Fresno State em 31 de agosto e Colorado em Nebraska na sexta-feira, 6 de setembro.

A Fox também finalizou seus dois primeiros confrontos do “Big Noon Saturday”. Ele anunciou o jogo de 6 de setembro entre Texas e Michigan durante o jogo de primavera dos Wolverines, três semanas atrás, e na segunda-feira adicionou o confronto de 13 de setembro entre Alabama e Wisconsin.

A Conferência Pac-12 também anunciou na terça-feira que os jogos em casa do estado de Oregon e do estado de Washington serão transmitidos pela CW Network ou Fox. A maioria estará na CW, incluindo os Beavers apresentando os Cougars em 23 de novembro às 18h30 horário do leste dos EUA.

Fox ou FS1 transportarão Texas Tech no estado de Washington em 7 de setembro e Oregon no estado de Oregon em 14 de setembro.

O estado de Oregon e o estado de Washington continuam comprometidos com a reconstrução do Pac-12, mas o farão como uma liga de dois times em 2024 e possivelmente em 2025.

A Rede CW também possui um pacote de jogos ACC.