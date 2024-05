O vereador Erik Bottcher diz que Diddy perder a chave da cidade é um ‘acéfalo’

Erik apareceu no “TMZ Live” na quarta-feira e disse que tirar a honra é um “acéfalo” após o Cássia vídeo de batida. EB diz que Diddy não tem o direito de estar na companhia de Nelson Mandela … o ganhador do Prêmio Nobel da Paz que recebeu uma chave em 1990.

Meses depois, Diddy foi processado por Cassie, que alegou que seu ex da lista A a abusou e agrediu sexualmente durante o relacionamento. O rapper negou as acusações, com os ex-namorados acordo fora do tribunal um dia depois de ela entrar com o processo.