Patrick Mahomes sempre foi um vencedor, como mostram imagens recém-descobertas

SAlguns atletas simplesmente nasceram para vencer. Michael Jordan é um excelente exemplo – ele ganhou seis NBA campeonatos com o búfalos de Chicago. Tom Brady passou de uma escolha esquecida na última rodada do draft para sete vezes Super Bowl campeão. Em 20 MLB temporadas, Derek Jeter ganhou cinco Série Mundial títulos como interbase titular – e capitão do time – para o Ianques de Nova Iorque.

Patrick Mahomes está bem posicionado para continuar essa tradição vitoriosa e encerrar sua carreira como um dos atletas de maior sucesso da história em seu ritmo atual. O Chefes de Kansas City quarterback já ganhou o Super Bowl três vezes, somando o NFLO título de maior prestígio para uma sala de troféus que também inclui dois prêmios de MVP da temporada regular. Ganhar não é novidade para Mahomes – e como mostram imagens recentemente descobertas, o jovem de 28 anos realmente faz isso desde que era pequeno.

Uma vida literal de vitórias

O Chefes‘ conta ligada X (anteriormente Twitter) postou um vídeo de um Mahomes muito jovem afundando um balde da vitória durante um jogo de basquete juvenil. A filmagem é granulada e instável, mas o arremesso – um arremesso de longa distância em direção à cesta – prova que Mahomes, com camisa amarela, sempre teve o “gene da embreagem” nele.

A tendência de Mahomes para reviravoltas e heroísmo no final do jogo foi aprimorada durante os playoffs de 2023, quando o terceiro colocado Chiefs derrotou o Notas de búfalo e a Corvos de Baltimore alcançar Super Bowl LVIII. Lá, Mahomes lançou um passe para touchdown da vitória para Mecole Hardman quando o relógio expirou na prorrogação, selando uma vitória por 25-22 para Cidade de Kansas e o terceiro de Mahomes MVP do Super Bowl.

Mahomes surpreendeu muitos quando se tornou titular do Chiefs em 2018 e imediatamente se tornou o melhor quarterback da NFL. Nada do que ele faz no campo de futebol surpreende mais ninguém – e talvez não devêssemos ter ficado surpresos em primeiro lugar. Afinal, vencer é tudo o que Mahomes faz.