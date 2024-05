Pulisic e AC Milan usarão sobrenomes de mães em camisas

Os jogadores do AC Milan usarão os sobrenomes de suas mães nas costas de suas camisas durante o jogo de sábado da Série A contra o Cagliari, anunciou o clube, como parte de uma iniciativa para chamar a atenção para os direitos de identidade pessoal.

Na sequência de uma lei italiana aprovada em 1 de junho de 2022, ambos os pais têm o direito de escolher os apelidos dos filhos como elemento da sua identidade pessoal.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O internacional dos Estados Unidos, Christian Pulisic, será um dos principais jogadores do Milan que participará na iniciativa e disse: “Brincar com os nomes das nossas mães nas nossas camisolas é uma forma especial de homenagear as mulheres incríveis que nos moldaram e apoiaram ao longo das nossas vidas.

“É um gesto significativo que destaca a importância da família e os fortes laços que nos motivam dentro e fora do campo. Estou orgulhoso de representar a minha mãe desta forma única e sincera, ao lado dos meus companheiros de equipa no AC Milan.”

Christian Pulisic está entre os jogadores do AC Milan cujos nomes serão alterados nas camisas do jogo de sábado. Imagens Getty

Enquanto isso, o técnico Stefano Pioli quer que o Milan termine a temporada em alta, mesmo que a corrida pelo título da Série A esteja perdida e seu lugar na Liga dos Campeões já esteja garantido.

O AC Milan não vence há seis partidas em todas as competições, uma sequência sombria que incluiu uma derrota por 2 a 1 para o Inter de Milão, que selou o 20º título da Série A para seus rivais da cidade. O segundo colocado Milan tem 71 pontos, cinco à frente da terceira colocada Juventus, faltando três partidas para o fim.

“Queremos voltar às vitórias para nós, para o clube, para os torcedores. O segundo lugar é um objetivo importante, estamos motivados para jogar este jogo”, disse Pioli aos repórteres antes do jogo contra o Cagliari, 15º colocado.

“O elenco está bem, no final da temporada é normal que alguns jogadores estejam mais ou menos em forma do que outros e isso vai influenciar na minha escalação.

“Ficaria incomodado se a equipe não usasse toda a sua energia para terminar esta temporada da melhor maneira possível. Ninguém disse que quer ir devagar antes do final da temporada, toda a equipe está pronta e disponível. .”

Informações da Reuters foram usadas neste relatório.