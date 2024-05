Tyreek Hill realmente quebrou a perna de Sophie Hall? A acusação do influenciador é vacilante

EUum desenvolvimento recente, Monte Tyreeka estrela da NFL, se apresentou para negar as acusações feitas pelo influenciador plus size Sofia Salão, que afirma ter quebrado a perna durante uma aula de futebol no quintal. De acordo com o DailyMail.com, Hill insiste que não tocou em Hall, e seus ferimentos foram resultado de sua própria “maneira descuidada e negligente” durante os treinos lúdicos em sua casa em Southwest Ranches, Flórida.

Sophie Hall, 35, entrou com uma ação contra Tyreek Hill, alegando que ele a acusou com tanta força que resultou em uma fratura na perna direita e na necessidade de uma cirurgia reconstrutiva.

No entanto, a equipe jurídica de Hill argumenta que as lesões de Hall eram pré-existentes e que ela estava ciente de que a atividade esportiva envolvia contato. Eles estão buscando que a ação seja julgada improcedente, alegando que ela não constitui um caso legal viável para indenização por danos punitivos.

O processo judicial dos advogados de Hill afirma: “O requerente consentiu em participar de uma atividade esportiva que envolvia contato e, portanto, havia uma base de boa fé para acreditar que o requerente estava ciente de que o contato estaria envolvido, apesar de, neste caso, o requerente não ter sido tocado por [Hill] quando ela tropeçou em um cachorro.” Isso indica que a defesa de Hill está centrada na alegação de que os ferimentos de Hall não foram causados ​​por suas ações, mas sim por suas próprias ações durante os treinos.

Hill nega acusações de lesão da modelo OnlyFans

A batalha legal entre Hill e Hall chamou a atenção, especialmente com a menção da modelo OnlyFans Sophie Hall. O processo e a subsequente resposta da equipe jurídica de Hill despertaram o interesse público e o debate.

Em resposta às acusações feitas contra ele, os advogados de Hill assumiram uma posição firme, afirmando que os ferimentos de Hall não foram causados ​​por qualquer ação direta de Hill. Eles pressionam pelo arquivamento da ação com base no argumento de que as lesões de Hall eram pré-existentes e que ela estava ciente dos riscos envolvidos na atividade esportiva.

Os desenvolvimentos neste caso lançam luz sobre as complexidades das disputas legais envolvendo atividades desportivas e reclamações por danos pessoais. Também chama a atenção para os desafios de determinar a responsabilidade em tais situações. À medida que o processo judicial se desenrola, o público estará interessado em ver como este caso avança e como os tribunais irão finalmente decidir sobre o assunto.