William Gomis luta para subir na balança na pesagem do UFC 301, luta cancelada

William Gomis apareceu com um pouco de luz no UFC 301. E por um bom motivo.

Na pesagem oficial desta sexta-feira, o peso pena francês chegou aos 143 quilos para a luta contra Jean Silva, bem abaixo do limite da categoria. Guilherme Cruz, do MMA Fighting, relatou que a exibição violenta de Gomis na balança aconteceu logo após o lutador vomitar nos bastidores.

William Gomis não parecia bem na balança, mas ainda assim ganhou peso (143 quilos com roupa) para a luta do peso pena. Aparentemente, ele vomitou momentos antes de pesar. Os médicos da Comissão o acompanhavam de perto. Jean Silva, seu adversário, pesava 146 libras. — Guilherme Cruz (@guicruzzz) 3 de maio de 2024

Assista à filmagem da pesagem de Gomis acima.

Gomis estava visivelmente desconfortável na balança. Após a pesagem, ele saiu lentamente da sala com a ajuda da equipe. Mike Heck, do MMA Fighting, confirmou que a luta de Gomis foi cancelada, após relato inicial de Combate Esportivo RMC.

Gomis esperava melhorar para 4 a 0 no UFC com uma vitória sobre Silva, enquanto Silva buscava sua segunda vitória em 2024 após derrotar Westin Wilson no primeiro round em janeiro passado.

Assista abaixo outro ângulo da pesagem de Gomis, cortesia do UFC França.