A lenda dos gigantes, Willie Mays, morre aos 93 anos

“The Say Hey Kid” foi 24x MLB All-Star, 12x vencedor da Gold Glove, Rookie of the Year e 2x NL MVP que patrulhou o enorme campo central do Polo Grounds para o New York Giants antes de a equipe se mudar para San Francisco no final dos anos 50.

“Estamos com o coração partido ao saber do falecimento do membro do Hall da Fama Willie Mays, um dos jogadores mais emocionantes da história do nosso esporte. Mays foi duas vezes MVP, 24 vezes All-Star, 12 vezes Vencedor do Gold Glove Award e ganhador da Medalha Presidencial da Liberdade”, escreveu a Major League Baseball no X.